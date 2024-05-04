Berlin'de Filistin'e destek gösterileri! Halk ayaklandı: "Almanya finanse ediyor! İsrail öldürüyor" sloganları
Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Gazze'de soykırımın durdurulmasını isteyen göstericiler, "Almanya finanse ediyor, İsrail öldürüyor", "Ateşkes hemen, Filistin'e özgürlük" ve "Soykırımı durdurun" sloganları attı.
Wilmersdorf metro istasyonu yakınında toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını ve Almanya'nın İsrail'e silah sağlamasını protesto etmek için yürüyüş gerçekleştirdi.
"ALMANYA FİNANSE EDİYOR, İSRAİL ÖLDÜRÜYOR"
Gazze'de soykırımın durdurulmasını isteyen göstericiler, "Almanya finanse ediyor, İsrail öldürüyor", "Ateşkes hemen, Filistin'e özgürlük" ve "Soykırımı durdurun" sloganları attı.
Kurfüstendamm Caddesi'nde yürüyüş güzergahı üzerinde bulunan ve Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılardan sonra İsrail'e destek veren uluslararası firmaların önünden geçen göstericiler, "Utanın" sloganları atarak bu şirketleri protesto etti.
"ALMANYA SAVAŞ SUÇUNA ORTAK OLUYOR"
Yürüyüş sırasında yapılan konuşmalarda Almanya'nın İsrail'e silah sağlayarak savaş suçuna ortak olduğu ifade edildi.
Gösteriye katılan Jaquline Charle, AA muhabirine, her cumartesi, bazen de pazar günleri düzenlenen gösterilere katıldığını belirterek, "Gazze'de, Filistin'de meydana gelen soykırıma karşı gösteri yapmak için katılıyorum. Özellikle de gerçekleşen soykırımı açıkça destekleyen Alman hükümetine karşı." dedi.
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