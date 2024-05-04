Berlin'de Filistin'e destek gösterileri! Halk ayaklandı: "Almanya finanse ediyor! İsrail öldürüyor" sloganları

Gösteriye katılan Jaquline Charle, AA muhabirine, her cumartesi, bazen de pazar günleri düzenlenen gösterilere katıldığını belirterek, "Gazze'de, Filistin'de meydana gelen soykırıma karşı gösteri yapmak için katılıyorum. Özellikle de gerçekleşen soykırımı açıkça destekleyen Alman hükümetine karşı." dedi.