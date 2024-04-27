27 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101’de su arıtma cihazı, Kablosuz kulaklık, cam matara, Tiny House uyguna satışa sunuluyor

A101 27 Nisan aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin listesi ve fiyatları belli oldu. 2 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerli olacak indirim kampanyası kapsamında Philips 55" UHD Smart Led Tv 19.999 TL, JVC 50" UHD Smart Led Tv 12.999 TL, Onvo 50" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 10.999 TL, HiKING A41 Cep Telefonu 3.999 TL, Kiwi Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.199 TL, Flavel Çay Makinesi 999 TL, Kiwi Yağsız Fritöz Airfryer 1.699 TL, Aprilla Saç Kesme Makinesi 299 TL, Kiwi Akıllı Banyo Baskülü 249 TL, Hascevher Tencere Seti 6 Parça 699 TL, Pratik Basmalı El Rondosu 229 TL fiyattan satışa sunulacak. İşte haftanın tüm indirimli ürünlerinin yer aldığı afiş…

A101 27 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU