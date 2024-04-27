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Haberler Aktüel Haberleri 27 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101’de su arıtma cihazı, Kablosuz kulaklık, cam matara, Tiny House uyguna satışa sunuluyor

27 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101’de su arıtma cihazı, Kablosuz kulaklık, cam matara, Tiny House uyguna satışa sunuluyor

Giriş Tarihi: 27.04.2024 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
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27 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101’de su arıtma cihazı, Kablosuz kulaklık, cam matara, Tiny House uyguna satışa sunuluyor

A101 27 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınladı. Haftanın indirim listesinde ESCAMP 6500 Flat Tiny House, Volta VM4+ Üç Tekerlekli Elektrikli Moped, Kiwi Toz Torbasız Elektrikli Süpürge, Hascevher Tencere Seti 6 Parça, Kiwi Toz Torbasız Elektrikli Süpürge ve Philips 55" UHD Smart Led Tv uygun fiyatı ile öne çıkıyor. İşte A101’de uyguna satışa sunulacak tüm ürünler…

A101 27 Nisan aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin listesi ve fiyatları belli oldu. 2 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerli olacak indirim kampanyası kapsamında Philips 55" UHD Smart Led Tv 19.999 TL, JVC 50" UHD Smart Led Tv 12.999 TL, Onvo 50" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 10.999 TL, HiKING A41 Cep Telefonu 3.999 TL, Kiwi Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.199 TL, Flavel Çay Makinesi 999 TL, Kiwi Yağsız Fritöz Airfryer 1.699 TL, Aprilla Saç Kesme Makinesi 299 TL, Kiwi Akıllı Banyo Baskülü 249 TL, Hascevher Tencere Seti 6 Parça 699 TL, Pratik Basmalı El Rondosu 229 TL fiyattan satışa sunulacak. İşte haftanın tüm indirimli ürünlerinin yer aldığı afiş…

A101 27 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Philips 55" UHD Smart Led Tv 19.999 TL

JVC 50" UHD Smart Led Tv 12.999 TL

Onvo 50" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 10.999 TL

HiKING A41 Cep Telefonu 3.999 TL

Kiwi Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.199 TL

Flavel Çay Makinesi 999 TL

Kiwi Yağsız Fritöz Airfryer 1.699 TL

Kiwi Elektrikli Çelik Cezve 379 TL

Kiwi Ekmek Kızartma Makinesi 549 TL

Arzum Dikey Süpürge 999 TL

Aprilla Apilatör 359 TL

Aprilla Saç Düzleştirici 219 TL

Aprilla Saç Kesme Makinesi 299 TL

Kiwi Akıllı Banyo Baskülü 249 TL

Hascevher Tencere Seti 6 Parça 699 TL

Pratik Basmalı El Rondosu 229 TL

ESCAMP 6500 Flat Tiny House 399.900 TL

Volta VM4+ Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 41.990 TL

Volta VSX Elektrikli Motorlu Bisiklet 21.990 TL

Metal Çift Kişilik Karyola 2.799 TL

Metal Tek Kişilik Karyola 1.999 TL

Balance Bonel Yaylı Yatak 3.699 TL

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