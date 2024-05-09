Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray karantinaya alındı! Doktoru yasakladı! 2 hafta boyunca...

Türk sinemasının efsanevi isimlerinden biri olan Türkan Şoray, güzelliği ve oyunculuğuyla yıllara meydan okuyor. Bir Dağ Masalı, Sultan, Çalıkuşu, Güllü ve Selvi Boylum Al Yazmalım gibi birçok filmle sinema tarihine damgasını vuran usta oyuncu sevenlerini korkuttu. Türkan Şoray yakalandığı ileri derecede zatürre nedeniyle karantinaya girdiği öğrenildi. İşte Türkan Şoray'ın son sağlık durumu...