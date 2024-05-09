09 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray karantinaya alındı! Doktoru yasakladı! 2 hafta boyunca...

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray karantinaya alındı! Doktoru yasakladı! 2 hafta boyunca...

Türk sinemasının efsanevi isimlerinden biri olan Türkan Şoray, güzelliği ve oyunculuğuyla yıllara meydan okuyor. Bir Dağ Masalı, Sultan, Çalıkuşu, Güllü ve Selvi Boylum Al Yazmalım gibi birçok filmle sinema tarihine damgasını vuran usta oyuncu sevenlerini korkuttu. Türkan Şoray yakalandığı ileri derecede zatürre nedeniyle karantinaya girdiği öğrenildi. İşte Türkan Şoray'ın son sağlık durumu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 09:50
  • 1
  • 8
Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray karantinaya alındı! Doktoru yasakladı! 2 hafta boyunca...

Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray, geçtiğimiz günlerde yakalandığı ileri derecede zatürreyle korkuttu.

  • 2
  • 8
Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray karantinaya alındı! Doktoru yasakladı! 2 hafta boyunca...

30 Nisan'da zatürre teşhisi konulan sanatçı Türkan Şoray'ın doktoru seyahat için izin vermedi.

  • 3
  • 8
Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray karantinaya alındı! Doktoru yasakladı! 2 hafta boyunca...

Habertürk'ün edindiği bilgiye göre, Doktorunun, "Değil seyahat etmek, evinin bahçesinde bile yürüme" demesiyle Şoray'ın hastalığının sanıldığından daha ağır olduğu anlaşıldı.

  • 4
  • 8
Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray karantinaya alındı! Doktoru yasakladı! 2 hafta boyunca...

Türkan Şoray, yeniden doktor kontrolünden geçti. Sanatçının sağlık durumu, hastalığa yakalandığı ilk günlere oranla daha iyi olsa da yüksek riskli durumun devam ettiği sonucuna varıldı.

  • 5
  • 8
Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray karantinaya alındı! Doktoru yasakladı! 2 hafta boyunca...

Doktoru, Şoray'a iki hafta boyunca evden çıkmamasını, hiçbir şekilde yorulmamasını söyledi.