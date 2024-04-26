BİM 26 Nisan aktüel kataloğu yayınladı! BİM’de bu hafta robot süpürge, çamaşır sepeti, ayakkabılık, elektrikli su pompası uyguna satışta
BİM 26 Nisan aktüel kataloğu yayınladı. Haftanın indirim listesinde Dijitsu 50" DG 22000 UHD Google Tv, Kumtel Siyah Cam Ankastre Set, Blaupunkt S10 Robomaster Akıllı Robot Süpürge, Dienni 2 Kapaklı 4 Bölmeli Ayakkabı Dolabı, Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge ve Range Dikey Elektrikli Süpürge uygun fiyattan satışa sunulacak. İşte BİM indirin afişi
BİM 26 Nisan aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesini ve fiyatlarını açıkladı. 3 Mayıs tarihine kadar geçerli olacak indirim kampanyası kapsamında Dijitsu 50" DG 22000 UHD Google Tv 10.999 TL, Senna 32" HD Ready Uydu Alıcılı Televizyon 4.199 TL, Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 6.799 TL, Polosmart Ses ve Görüntü Aktarım Cihazı 299 TL, Hobby Life Çamaşır Selesi 99 TL, Tablet Mop Temizlik Seti 149 TL, Üçgen Köşelik 109 TL, Çok Amaçlı Organizer Sepet 429 TL, Okyanus Home Kare Siyah Yedekli Wc Kağıtlık 109 TL, Mr.Green Deterjan Hazneli Mop 419 TL, Çöp Kovası 419 TL fiyat etiketi ile dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. İşte BİM haftanın indirim listesi…
BİM 26 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!
Dijitsu 50" DG 22000 UHD Google Tv 10.999 TL
Senna 32" HD Ready Uydu Alıcılı Televizyon 4.199 TL,
Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 6.799 TL
Polosmart Ses ve Görüntü Aktarım Cihazı 299 TL
Polosmart HDMI Kablo 89 TL
Polosmart Bluetooth Speaker 249 TL
Polosmart Tws Kulaklık 349 TL
Polosmart Saç Düzleştirici 299 TL
House Pratik TV Arkası Raf 119 TL
House Pratik Tv Arkası Rgb Led Aydınlatma 159 TL
Hobby Life Kirli Çamaşır Sepeti 219 TL
Hobby Life Çamaşır Selesi 99 TL
Tablet Mop Temizlik Seti 149 TL
Üçgen Köşelik 109 TL
Çok Amaçlı Organizer Sepet 429 TL
Okyanus Home Kare Siyah Yedekli Wc Kağıtlık 109 TL
Mr.Green Deterjan Hazneli Mop 419 TL
Çöp Kovası 419 TL
Yuvarlak Banyo Taburesi 59 TL
Metal Kapaklı Bölmeli Deterjanlık 179 TL
Tablet Mop Temizlik Seti 149 TL
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