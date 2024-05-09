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Zayıflama kürü: Gün boyunca yağları parçalıyor! 1 fincana 1 kaşık...

Hızlı bir şekilde kilo vermek isteyenler, yağ yakıcı tarifleri araştırmaya başladı. Kilo verme sürecinde beslenme ve egzersizin önemi tartışılmaz bir gerçektir. Ancak, bazı besinler ve içecekler kilo kaybını hızlandırabilir ve sağlık açısından önemli faydalar sağlayabilir. Özellikle Türk kahvesi, uzmanlar tarafından önerilen bir içecek olup, içerdiği antioksidanlar sayesinde metabolizmayı hızlandırıyor. İşte yağ yakan kür tarifi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024 09:35 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 09:35
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Zayıflama kürü: Gün boyunca yağları parçalıyor! 1 fincana 1 kaşık...

Sağlıklı bir kilo verme süreci, dengeli beslenme ve düzenli egzersiz ile birlikte başlar. Ancak bazı besinler özellikle yağ yakımını kolaylaştırabilir. İşte metabolizmayı 2 kat hızlandıran tarif...

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Zayıflama kürü: Gün boyunca yağları parçalıyor! 1 fincana 1 kaşık...

İşte yağ yakıcı özelliklere sahip tarçınlı Türk kahvesi tarifi:

Malzemeler:

-1 fincan Türk kahvesi
-1 çay kaşığı toz tarçın
-1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı (isteğe bağlı)

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Zayıflama kürü: Gün boyunca yağları parçalıyor! 1 fincana 1 kaşık...

Yapılışı:

-Bir cezvede Türk kahvesini pişirmek için gerekli miktarda suyu kaynatın.
-Kaynayan suyun içine 1 fincan Türk kahvesini ekleyin ve kısık ateşte demlenmeye bırakın.
-Kahve demlenirken, bir küçük kapta 1 çay kaşığı toz tarçını hazırlayın.

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Zayıflama kürü: Gün boyunca yağları parçalıyor! 1 fincana 1 kaşık...

-Demlenen Türk kahvesinin üzerine hazırladığınız tarçını ekleyin.
-İsteğe bağlı olarak, yağ yakımını desteklemek için 1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağını da ekleyebilirsiniz.
-Son olarak, tatlandırıcı kullanarak isteğinize göre tatlandırın.

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Zayıflama kürü: Gün boyunca yağları parçalıyor! 1 fincana 1 kaşık...

Türk kahvesi, içerdiği bir dizi faydalı bileşenle sağlık için birçok potansiyel avantaja sahiptir.

İşte Türk kahvesinin bazı faydaları:

Antioksidanlar: Türk kahvesi, kafein, klorojenik asit ve polifenoller gibi antioksidanlar bakımından zengindir. Antioksidanlar, vücudu serbest radikallerin neden olduğu hücresel hasardan koruyarak yaşlanmayı geciktirebilir ve hastalıklara karşı koruyucu olabilir.

Bilişsel Fonksiyonları Destekleme: İçerdiği kafein, bilişsel fonksiyonları destekleyebilir, uyanıklığı artırabilir ve dikkat, odaklanma ve hafıza performansını artırabilir.