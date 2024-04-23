23 Nisan BİM aktüel kataloğu: BİM’e Elektrikli Bisiklet, Mini Buz Dolabı, Drone, Terlik Çeşitleri ucuza geliyor

BİM 23 Nisan aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi ve fiyatları belli oldu. 26 Nisan 2024 tarihine kadar geçerli olacak indirim kampanyası kapsamında Ape Ryder DC20 Elektrikli Bisiklet 39.999 TL, Senna 65" Frameless Ultra HD Gogle Tv 17.499 TL, TCL 55" 4K Ultra HD Gogle Tv 18.999 TL, LG 50" Ultra HD Smart Tv 17.499 TL, TCL 43" Smart Google Tv 8.999 TL, Dijitsu DB100 Tezgah Altı Buzdolabı 4.299 TL, Polosmart PGM20 Oyuncu Klavyesi 299 TL, Rookie 16 Jant Çocuk Bisikleti 2.499 TL, Corby Drones CX026 Smart Drone 1.199 TL, Rookie Işıklı Mini Scooter 599 TL, Dynamic Ahşap Kaykay 399 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak. İşte BİM indirimli ürünler listesi

BİM 23 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU