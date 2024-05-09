Ekonomide gözler bu toplantıda! Enflasyon raporu açıklanıyor! 3 yıllık tahminler de belli olacak...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Enflasyon Raporu 2024-II'nin tanıtımı amacıyla bugün saat 10.30’da toplanacak. Yılın ikinci enflasyon raporunun açıklanması beklenirken, enflasyonda 3 yıllık tahmini patika da belli olacak. İşte detaylar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan duyuruya göre Başkan Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2024-II'nin tanıtımı amacıyla bugün saat 10.30'da TCMB İdare Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.
GÖZLER KRİTİK TOPLANTIDA
Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, TCMB'nin internet sitesindeki "https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/canli+yayin" adresi üzerinden ve bankanın X sosyal medya platformu ile YouTube hesaplarından canlı yayımlanacak.
PİYASALAR NE DURUMDA?
Dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının hemen altında 32,2506'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,2830 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde ayrıca haftalık para ve banka istatistiklerinin yurt dışında İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı, ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 100.200 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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