Ekonomide gözler bu toplantıda! Enflasyon raporu açıklanıyor! 3 yıllık tahminler de belli olacak...

PİYASALAR NE DURUMDA?

Dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının hemen altında 32,2506'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,2830 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca haftalık para ve banka istatistiklerinin yurt dışında İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı, ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 100.200 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.