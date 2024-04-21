21 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu! A101’de 3 Musluklu Su Sebili, TV Box, Şarjlı Su Pompası, Apec 150 CC Motor uyguna satışta
A101 21 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayında! 25 Nisan 2024 tarihine kadar geçerli olacak indirim kampanyası kapsamında APEC APX 150cc Maxi Scooter Hi-Level 50" 4K Ultra HD Smart Tv, Samsung Cyclone Elektrikli Süpürge, Cem Nero Karnıyarık Tencere, 12 Jant Bisiklet ve Aprilla 5 Başlıklı Saç Kurutma ve Şekillendirme Seti uygun fiyattan satışa sunulacak. İşte A101 haftanın tüm indirimli ürünleri…
A101 21 Nisan aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi ve fiyatları yayınlandı. Haftanın indirimleri kapsamında Hi-Level 50" 4K Ultra HD Smart Tv 10.999 TL, Toshiba 43" Full HD Smart Tv 9.999 TL, JVC 40" Full HD Smart Led Tv 8.999 TL, Onvo 32" HD Ready Uydu Alıcılı Led Tv 4.199 TL, Omix X600 Cep Telefonu 4.999 TL, Mipa M25 Cep Telefonu 3.999 TL, Vestel V Tab Z1 A Tablet 3.999 TL, Botech 4K UHD Android Tv Box 1.699 TL, Brita Aluna XL Filtreli Sürahi 479 TL, Maxtra Pro All-in-1 Sürahi Filtresi 2'li 249 TL, Samsung Mikrodalga Fırın 2.999 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Tüm müşteriler yüzlerce ürüne 25 Nisan tarihine kadar kolayca ulaşabilecek. İşte haftanın indirim listesi…
A101 21 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Hi-Level 50" 4K Ultra HD Smart Tv 10.999 TL
Toshiba 43" Full HD Smart Tv 9.999 TL
JVC 40" Full HD Smart Led Tv 8.999 TL
Onvo 32" HD Ready Uydu Alıcılı Led Tv 4.199 TL
Omix X600 Cep Telefonu 4.999 TL
Mipa M25 Cep Telefonu 3.999 TL
Vestel V Tab Z1 A Tablet 3.999 TL
Botech 4K UHD Android Tv Box 1.699 TL
Brita Aluna XL Filtreli Sürahi 479 TL
Maxtra Pro All-in-1 Sürahi Filtresi 2'li 249 TL
Samsung Mikrodalga Fırın 2.999 TL
Samsung Cyclone Elektrikli Süpürge 3.299 TL
Arzum Violet Epilasyon Cihazı 499 TL
Akel Gözleme ve Katmer Sacı 799 TL
Flavel Stick 2in1 Dik Süpürge 999 TL
Aprilla 5 Başlıklı Saç Kurutma ve Şekillendirme Seti 749 TL
Aprilla Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 459 TL
Aprilla Saç Kurutma Makinesi 399 TL
Aprilla Su Dalgası Maşası 459 TL
Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 649 TL
Kiwi Standlı Şarjlı Su Pompası 249 TL
Kiwi Otomatik Baharat Öğütücü 199 TL
APEC APX 150cc Maxi Scooter 64.990 TL
Cem Nero Karnıyarık Tencere 329 TL
Cem Nero Derin Tencere 329 TL
Cem Nero Tava 179 TL
Döküm Kek Kalıbı 279 TL
Luminarc Tek Fiyat Tabak & Kase 39,90 TL
Paşabahçe Petite Kapaklı Servis Tabağı 179 TL
Katlanabilir Rende 64,90 TL
Desenli Seramik Pasta Tabağı Çeşitleri 32,50 TL
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