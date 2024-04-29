ŞOK 29 Nisan aktüel kataloğu yayınlandı! ŞOK’ta Filtre Kahve Makinesi, Dikiş Makinesi, Oyuncu bilgisayarı ve daha fazlası ucuza satışta
ŞOK 29 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınladı. Haftanın indirim kampanyasında Filtre Kahve Makine, Singer Dikiş Makinesi, Banyo Dolabı, Ev Mobilyası, Yatak Odası Tesktil ürünleri, Oyuncu bilgisayarları ve ekipmanlar, Kaynak Makinesi, Lehim Tabancası, Elektrikli Testere ve daha fazla uygun fiyata satışa sunuluyor. İşte ŞOK haftanın indirim afişi…
ŞOK herkesi heyecanlandıracak bir aktüel ürünler kataloğu yayınladı. 1 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek indirim kampanyası kapsamında Homend Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi 1.499 TL, Homend Pottoman Plus Tekli Otomatik Türk Kahve Makinesi 899 TL, Sinbo Tam Otomatik Espresso Makinesi 2.999 TL, Arzum Tea Blend Çay Makinesi 1.399 TL, Arzum Starmix Mikser 899 TL, Cambu Line Seri Bambu Kapaklı Cam Demlik Sürahi 229 TL, Cambu Line Seri Bambu Kapaklı Demlik 229 TL fiyata satışa sunulacak. İşte ŞOK 29 Nisan aktüel kataloğunda yer alan ürünler ve fiyatları…
ŞOK 29 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Homend Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi 1.499 TL,
Homend Pottoman Plus Tekli Otomatik Türk Kahve Makinesi 899 TL,
Sinbo Tam Otomatik Espresso Makinesi 2.999 TL,
Arzum Tea Blend Çay Makinesi 1.399 TL,
Arzum Starmix Mikser 899 TL,
Cambu Line Seri Bambu Kapaklı Cam Demlik Sürahi 229 TL,
Cambu Line Seri Bambu Kapaklı Demlik 229 TL,
Cambu Borosilikat Cam Mısır Patlatma Kabı 229 TL,
6'lı Portofino Meşrubat Bardağı 169 TL,
6'lı Portofino Su Bardağı 129 TL,
210 cc Kupa Bardak 19,95 TL,
16 cm Dik Kenarlı Cam Bardak 19,95 TL,
1040 cc Borart Kilitli Cam Saklama Kabı 79,95 T,
640 cc LBorart Kilitli Cam Saklama Kabı 69,95 TL,
1520 cc Borart Kilitli Cam Saklama Kabı 109 TL
2'li Üçsan Plastik Trendy Yuvarlak Saklama Kabı 89,95 TL,
2'li Üçsan Plastik Dikdörtgen Saklama Kabı 59,95 TL,
İki Bölmeli Saklama Kabı 29,95 TL,
Bitki Çayı Süzgeci 59,95 TL,
Vakumlu Cam Saklama Kabı 49,95 TL,
500 cc Cam Yağlık 29,95 TL,
140 cc Cam Yağlık 19,95 TL,
12 cm Cam Kase 19,95 TL,
12 cm Sütlük 119 TL,
14 cm Sütlük 129 TL,
Ahşap Spatula / Kevgir / Maşa 12,95 TL,
Katlanır Sele 219 TL,
Katlanır Su Kovası 139 TL,
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