18 Mart 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Aktüel Haberleri 22 Mart 2024 BİM aktüel ürünler kataloğuyla hangi ürünler indirime girdi? BİM’dee Kaan Çapa Makinesi uygun fiyata satışta!

22 Mart 2024 BİM aktüel ürünler kataloğuyla hangi ürünler indirime girdi? BİM’dee Kaan Çapa Makinesi uygun fiyata satışta!

AKTÜEL
Giriş Tarihi: 18.03.2024 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
ABONE OL
22 Mart 2024 BİM aktüel ürünler kataloğuyla hangi ürünler indirime girdi? BİM’dee Kaan Çapa Makinesi uygun fiyata satışta!

BİM, 22 Mart tarihinde yayınladığı aktüel ürünler kataloğunda birbirinden dikkat çekici ürünleri sunuyor. Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında Senna 65" Frameless Ultra HD Google TV, Kumtel Siyah Cam Ankastre Set, Philips Azur Buharlı Ütü, Benante Desenli Oval Sunumluk, Erinöz Rimini 5 Parça Oturma Grubu ve Kaan Çapa Makinesi yer alıyor. Bu ürünler, kaliteli ve kullanışlı özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. İşte BİM haftalık indirim afişi

BİM 22 Mart tarihli aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesini ve fiyatlarını açıkladı. 29 Mart 2024 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında Senna 65" Frameless Ultra HD Google Tv 16.999 TL, Senna 55" Frameless Ultra HD Google Tv 12.999 TL, Kaan Çapa Makinesi 13.499 TL, Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 6.799 TL, Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 1.799 TL, Kumtel Sprey Mop 1.599 TL, Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.499 TL, Tecno Spark Go 2024 Cep Telefonu 5.499 TL, Philips Azur Buharlı Ütü 1.799 TL fiyattan satışa sunuluyor. Söz konusu ürünlerin haricinde yüzlerce ürün uygun fiyattan satılmaya devam edecek. İşte BİM'in merak edilen indirim listesi

BİM 22 MART 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Senna 65" Frameless Ultra HD Google Tv 16.999 TL

Senna 55" Frameless Ultra HD Google Tv 12.999 TL

Kaan Çapa Makinesi 13.499 TL

Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 6.799 TL

Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 1.799 TL

Kumtel Sprey Mop 1.599 TL

Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.499 TL

Tecno Spark Go 2024 Cep Telefonu 5.499 TL

Philips Azur Buharlı Ütü 1.799 TL

Philips Sakal Düzeltici 479 TL

Polosmart Akıllı Saat 249 TL

Polosmart Bluetooth Hoparlör 209 TL

Telefon / Tablet Standı 79 TL

Çoklayıcı / Çevirici 5 in 1 Adaptör 219 TL

Honor Choice X5 Lite Tws Kulaklık 649 TL

Fakir Arya Hamur Yoğurma Makinesi 3.999 TL

Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 6.299 TL

Newton Denge Topları 149 TL

Erinöz Rimini 5 Parça Oturma Grubu 9.999 TL

Erinöz Luka 3 Kişilik Gölgelikli Salıncak 7.999 TL

Metal Mutfak Rafı 999 TL

4 Raflı Çok Amaçlı Beyaz Dolap 1.399 TL

Isıya Dayanıklı Led Işıklı Duş Başlığı 299 TL

Katlanır Alğüminyum Kamp Masası 799 TL

Katlanır Kamp Sandalyesi 249 TL

Şarj Edilebilir El Feneri 199 TL

Bonera Kulplu Balık Tepsisi 289 TL

Benante Desenli Oval Sunumluk 289 TL

Benante Orta Boy Melamin Tepsi 69 TL

Çok Amaçlı Oyuncak / Çamaşır Sepeti 149 TL

Desenli Su Şişesi 1 Litre 32,50 TL

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA