Viral Galeri Viral Tıkla 82 83 84 85 plakalar... İşte il olması beklenen ilçeler

82 83 84 85 plakalar... İşte il olması beklenen ilçeler

Türkiye'de bazı ilçelerin il statüsü kazanması yönündeki beklentiler yeniden gündeme geldi. Özellikle nüfusu 100 binin üzerinde olan ve mevcut il merkezine uzak konumda bulunan ilçeler il olmak için diğerlerine göre daha şanslı. Sürecin nasıl işleyeceği ve hangi ilçelerin öncelikli olacağı, hükümetin atacağı adımlarla netlik kazanacak. Peki il olmaya aday ilçeler hangileri? İşte detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.04.2025 10:27 Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 11:31
82 83 84 85 plakalar... İşte il olması beklenen ilçeler

Türkiye'de il olma potansiyeline sahip ilçeler listesi yeniden gündeme geldi.

82 83 84 85 plakalar... İşte il olması beklenen ilçeler

TÜİK verilerine göre, 100 bin nüfusun üzerinde olan ve il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunan ilçeler, il statüsü kazanma kriterlerini karşılıyor.

İŞTE İL OLMASI BEKLENEN 24 İLÇE
82 83 84 85 plakalar... İşte il olması beklenen ilçeler

Bunun yanı sıra, ekonomik gelişmişlik, altyapı ve stratejik konum gibi faktörler de değerlendirmeye alınıyor.

82 83 84 85 plakalar... İşte il olması beklenen ilçeler

TÜİK verilerine göre, nüfusu 100 binin altında olan ilçeler il olamıyor. İl merkezine 30 kilometreden daha yakın mesafedeki ilçeler de bu sürece dahil edilmiyor.

82 83 84 85 plakalar... İşte il olması beklenen ilçeler

Türkiye'de il olması beklenen 24 ilçe var. Bunların başında Hakkari'nin Yüksekova, Ankara'nın Polatlı, Adana'nın Kozan ve Konya'nın Konya Ereğli ilçeleri geliyor.

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