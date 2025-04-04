Zeka testi: Tilkilerin arasındaki gizli kedi nerede? 1125 kişi denedi, 45'i bulabildi

Görsel zekanıza ve dikkat gücünüze ne kadar güveniyorsunuz? Zeka testinde, tilkilerle dolu bir görselin içinde ustaca gizlenmiş bir kediyi bulmanız isteniyor. 7 saniyede kediyi bulabilenler %1'lik dilimde yer alıyor. Bu görsel illüzyon, hem gözlem gücünüzü hem de dikkat seviyenizi ortaya koyuyor. Sadece keskin bir görüşe sahip olanlar bu gizli kediyi 7 saniyeden kısa sürede fark edebiliyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi