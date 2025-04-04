2025 Temmuz zammı için ilk rakamlar geldi: Emekli ve memurun maaşı ne kadar olacak?

Bir oran hesaplaması yaparsak, diyelim ki siz SSK-Bağ-Kur emeklisi olarak 15.000 lira maaş alıyorsanız, 3 aylık maaş farkı ile beraber maaşınız 16.507 lira olmuş durumda. Ancak bu tutar şu anda banka hesabınıza yatmıyor, sadece hak edilmiş bir fark.