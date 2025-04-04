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2025 Temmuz zammı için ilk rakamlar geldi: Emekli ve memurun maaşı ne kadar olacak?

3 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin gözü Temmuz ayında yapılacak maaş artışına çevrildi. SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra memurlar için de zam hesapları gündemde. Mali Müşavir İsmet Çetinkaya, 3 aylık netleşen oranları ve Temmuz zammına dair olası senaryoları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim'e açıkladı.

Giriş Tarihi: 04.04.2025 18:53 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 18:59
2025 Temmuz zammı için ilk rakamlar geldi: Emekli ve memurun maaşı ne kadar olacak?

3 aylık enflasyon oranı belli oldu. Bu gelişmeyle birlikte memurların ve emeklilerin gözü zam oranlarına çevrildi. Gelişmeler, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim'in konuğu olan mali müşavir İsmet Çetinkaya konuya ilişkin detayları A Haber canlı yayınında paylaştı.

2025 Temmuz zammı için ilk rakamlar geldi: Emekli ve memurun maaşı ne kadar olacak?

İşte Mali Müşavir İsmet Çetinkaya'nın açıklamalarından satır başları:

Evet, 3 aylık enflasyon oranı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 3 aylık maaş zam farkları da belli oldu. Burada SSK-Bağ-Kur emeklileri için %10.06 oranı kesinleşmiş durumda. Önümüzde Nisan, Mayıs ve Haziran ayları farkları olacak. Memur maaş farkı ise %9.02 olarak yansıyacak.

2025 Temmuz zammı için ilk rakamlar geldi: Emekli ve memurun maaşı ne kadar olacak?

Bir oran hesaplaması yaparsak, diyelim ki siz SSK-Bağ-Kur emeklisi olarak 15.000 lira maaş alıyorsanız, 3 aylık maaş farkı ile beraber maaşınız 16.507 lira olmuş durumda. Ancak bu tutar şu anda banka hesabınıza yatmıyor, sadece hak edilmiş bir fark.

2025 Temmuz zammı için ilk rakamlar geldi: Emekli ve memurun maaşı ne kadar olacak?

Tahminimiz, Temmuz'da açıklanacak 6 aylık enflasyon farkı ile birlikte toplamda %15'lik bir artış olacağı yönünde. Bu da Temmuz ayında 15.000 lira alan bir emeklinin maaşının 17.250 liraya çıkması anlamına geliyor.

TEMMUZ ZAMMI SENARYOLARI NELER?
2025 Temmuz zammı için ilk rakamlar geldi: Emekli ve memurun maaşı ne kadar olacak?

Şayet şu anda 20.000 lira alıyorsanız, 3 aylık farkla beraber 22.010 liraya çıkmış durumda. Temmuz'da 23.000 lira olabilir. 30.000 lira alan bir SSK-Bağ-Kur emeklisi ise 33.015 liraya yükselmiş durumda. 6 aylık fark %15 olursa, bu kişi Temmuz ayında 34.700 lira maaş alabilir.

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