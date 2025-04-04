2025 Temmuz zammı için ilk rakamlar geldi: Emekli ve memurun maaşı ne kadar olacak?
3 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin gözü Temmuz ayında yapılacak maaş artışına çevrildi. SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra memurlar için de zam hesapları gündemde. Mali Müşavir İsmet Çetinkaya, 3 aylık netleşen oranları ve Temmuz zammına dair olası senaryoları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim'e açıkladı.
Giriş Tarihi: 04.04.2025 18:53
Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 18:59