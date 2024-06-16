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70'li yıllara damga vuran Bizim Aile filminin Ferdi'si bakın şimdi ne iş yapıyor! Yeşilçam yıldızının son hali...

Yeşilçam'ın efsane filmlerinden biri olan "Bizim Aile" bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Adile Naşit, Münir Özkul, Şener Şen, Tarık Akan gibi usta isimlerin başrolünde olduğu Bizim Aile filminde Ferdi karakterini canlandıran Cengiz Nezir'İn son hali merak edildi. Hababam Sınıfı, Bizim Aile, Ah Nerede, Aile Şerefi ve Süt Kardeşler gibi unutulmaz filmlerde önemli roller üstlenen Nezir, oyunculuğu bırakıp başka bir işe yönelmişti. İşte Bizim Aile Ferdi'nin son hali...

ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 14:34
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70’li yıllara damga vuran Bizim Aile filminin Ferdi’si bakın şimdi ne iş yapıyor! Yeşilçam yıldızının son hali...

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan 'Bizim Aile' bu akşam, tekrar bölümüyle ekranlarda yayınlanacak.

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70’li yıllara damga vuran Bizim Aile filminin Ferdi’si bakın şimdi ne iş yapıyor! Yeşilçam yıldızının son hali...

1975 yapımı olan film, şimdilerde oyuncularıyla gündem oluyor. Özellikle Ferdi karakterine hayat veren Cengiz Nezir'İn nerede olduğu merak edildi. Ünlü oyuncu, Hababam Sınıfı filminde canlandırdığı 'Bozum Cahit' karakteriyle ünlenmişti. Usta isim Bizim Aile, Ah Nerede, Aile Şerefi ve Süt Kardeşler gibi Yeşilçam'ın birbibirinden sevilen filmlerinde oynamıştı.

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70’li yıllara damga vuran Bizim Aile filminin Ferdi’si bakın şimdi ne iş yapıyor! Yeşilçam yıldızının son hali...

OYUNCULUĞU NEDEN BIRAKTI?

67 yaşındaki Nezir, oyunculuğu bırakıp, bambaşka bir işe yönelmişti. 'Bozum Cahit' karakteriyle tanıdığımız Cengiz Nezir, şimdilerde tokacılık yapıyor.

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70’li yıllara damga vuran Bizim Aile filminin Ferdi’si bakın şimdi ne iş yapıyor! Yeşilçam yıldızının son hali...

Rol adığı 'Aile Şerefi' dizisinin afişinde ismini görmediği için oyuncluğu bıraktığını daha önce itiraf eden Nezir, şu ifadelere yer vermişti:

"'Aile Şerefi'ni çektik. Sonra afişi gördüm ismim yok. Yavuz Turgul'a gittim. 'Ağabey neden ismim yok?' diye sordum. Değişik bir tavır ve üslubla 'Cengizciğim unutmuşum' dedi. 'Yok ya!' dedim... Şaşırtıcı ama o gün oyunculuğu bıraktım. Hatta ondan sonraki filmim de hazırdı. 'Tosun Paşa'da rol alacaktım."

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70’li yıllara damga vuran Bizim Aile filminin Ferdi’si bakın şimdi ne iş yapıyor! Yeşilçam yıldızının son hali...

Yeşilçam'ın eski yıldızı son görüntüsüyle de görenleri şaşırtıyor.