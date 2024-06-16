70’li yıllara damga vuran Bizim Aile filminin Ferdi’si bakın şimdi ne iş yapıyor! Yeşilçam yıldızının son hali...

Rol adığı 'Aile Şerefi' dizisinin afişinde ismini görmediği için oyuncluğu bıraktığını daha önce itiraf eden Nezir, şu ifadelere yer vermişti:

"'Aile Şerefi'ni çektik. Sonra afişi gördüm ismim yok. Yavuz Turgul'a gittim. 'Ağabey neden ismim yok?' diye sordum. Değişik bir tavır ve üslubla 'Cengizciğim unutmuşum' dedi. 'Yok ya!' dedim... Şaşırtıcı ama o gün oyunculuğu bıraktım. Hatta ondan sonraki filmim de hazırdı. 'Tosun Paşa'da rol alacaktım."