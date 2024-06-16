16 Haziran 2024, Pazar
70'li yıllara damga vuran Bizim Aile filminin Ferdi'si bakın şimdi ne iş yapıyor! Yeşilçam yıldızının son hali...
Yeşilçam'ın efsane filmlerinden biri olan "Bizim Aile" bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Adile Naşit, Münir Özkul, Şener Şen, Tarık Akan gibi usta isimlerin başrolünde olduğu Bizim Aile filminde Ferdi karakterini canlandıran Cengiz Nezir'İn son hali merak edildi. Hababam Sınıfı, Bizim Aile, Ah Nerede, Aile Şerefi ve Süt Kardeşler gibi unutulmaz filmlerde önemli roller üstlenen Nezir, oyunculuğu bırakıp başka bir işe yönelmişti. İşte Bizim Aile Ferdi'nin son hali...
Giriş: 16.06.2024 14:34
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