Rusya’da rehine krizinde kanlı son! DEAŞ’lı şüpheliler rehin aldı Rus kuvvetleri düğmeye bastı | Terör saldırısı detayı

DEAŞ'LI ŞÜPHELİLER İÇİN ÖZEL OPERASYON

Rus kolluk güçleri ve zanlılar arasında yapılan müzakereler sırasında zanlılar salıverilmelerini ve kendilerine bir araç tahsis edilmesini talep etti. Ellerinde cop ve yangın söndürme baltası olan zanlılarla pazarlık sırasında zırhlı operasyon ekiplerinin sevk edildiği bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.