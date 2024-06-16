Rusya'da rehine krizinde kanlı son! DEAŞ'lı şüpheliler rehin aldı Rus kuvvetleri düğmeye bastı | Terör saldırısı detayı
Rusya'da bir gözaltı merkezinde korku dolu anlar yaşandı. 2 kişiyi rehin alan DEAŞ bağlantılı 6 mahkum kolluk güçleri ile pazarlık yaptı. Uzun süren müzakerelerin ardından Rus polisi düğmeye bastı ve 6 DEAŞ'lı öldürüldü. Öte yandan zanlılara ilişkin terör saldırısı detayı ise dikkat çekti. İşte detaylar...
Giriş: 16.06.2024
19:31
Güncelleme: 16.06.2024
19:31
Rusya'nın Rostov Bölgesi'ndeki 1 Nolu Gözaltı Merkezi'nde rehine krizi yaşandı. DEAŞ bağantılı oldukları belirlenen 6 mahkum duruşma öncesinde 2 gardiyanı rehin aldı
DEAŞ'LI ŞÜPHELİLER İÇİN ÖZEL OPERASYON
Rus kolluk güçleri ve zanlılar arasında yapılan müzakereler sırasında zanlılar salıverilmelerini ve kendilerine bir araç tahsis edilmesini talep etti. Ellerinde cop ve yangın söndürme baltası olan zanlılarla pazarlık sırasında zırhlı operasyon ekiplerinin sevk edildiği bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Ekipleri alarma geçiren olayda uzun süren müzakerelerin ardından gözaltı merkezine operasyon düzenleyen Rus polisi, 6 kişiyi öldürerek etkisiz hale getirdi.
ÖLDÜRÜLEREK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER
Rusya Federal Ceza Servisi (FSIN) tarafından yapılan açıklamada,
"Rostov Bölgesi'ndeki gözaltı merkezinde rehinelerin özgürlüğüne kavuşturulmasına yönelik özel operasyon sırasında suçlular öldürüldü, Rehin alınan çalışanlar ise kurtarıldı" denildi.
TERÖR SALDIRISI DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklarken olayla ilgili ayrı bir ceza davası açıldı. Etkisiz hale getirilen zanlıların geçtiğimiz yıl Rusya'ya bağlı Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'nde terör saldırısı hazırlığı yaptıkları gerekçesiyle tutuklandığı ve 18'er yıl hapis cezası aldığı öğrenildi.