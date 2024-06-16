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Rusya'da rehine krizinde kanlı son! DEAŞ'lı şüpheliler rehin aldı Rus kuvvetleri düğmeye bastı | Terör saldırısı detayı

Rusya'da bir gözaltı merkezinde korku dolu anlar yaşandı. 2 kişiyi rehin alan DEAŞ bağlantılı 6 mahkum kolluk güçleri ile pazarlık yaptı. Uzun süren müzakerelerin ardından Rus polisi düğmeye bastı ve 6 DEAŞ'lı öldürüldü. Öte yandan zanlılara ilişkin terör saldırısı detayı ise dikkat çekti. İşte detaylar...

Giriş: 16.06.2024 19:31 Güncelleme: 16.06.2024 19:31
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Rusya’da rehine krizinde kanlı son! DEAŞ’lı şüpheliler rehin aldı Rus kuvvetleri düğmeye bastı | Terör saldırısı detayı

Rusya'nın Rostov Bölgesi'ndeki 1 Nolu Gözaltı Merkezi'nde rehine krizi yaşandı. DEAŞ bağantılı oldukları belirlenen 6 mahkum duruşma öncesinde 2 gardiyanı rehin aldı

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Rusya’da rehine krizinde kanlı son! DEAŞ’lı şüpheliler rehin aldı Rus kuvvetleri düğmeye bastı | Terör saldırısı detayı

DEAŞ'LI ŞÜPHELİLER İÇİN ÖZEL OPERASYON

Rus kolluk güçleri ve zanlılar arasında yapılan müzakereler sırasında zanlılar salıverilmelerini ve kendilerine bir araç tahsis edilmesini talep etti. Ellerinde cop ve yangın söndürme baltası olan zanlılarla pazarlık sırasında zırhlı operasyon ekiplerinin sevk edildiği bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

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Rusya’da rehine krizinde kanlı son! DEAŞ’lı şüpheliler rehin aldı Rus kuvvetleri düğmeye bastı | Terör saldırısı detayı

Ekipleri alarma geçiren olayda uzun süren müzakerelerin ardından gözaltı merkezine operasyon düzenleyen Rus polisi, 6 kişiyi öldürerek etkisiz hale getirdi.

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Rusya’da rehine krizinde kanlı son! DEAŞ’lı şüpheliler rehin aldı Rus kuvvetleri düğmeye bastı | Terör saldırısı detayı

ÖLDÜRÜLEREK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER

Rusya Federal Ceza Servisi (FSIN) tarafından yapılan açıklamada, "Rostov Bölgesi'ndeki gözaltı merkezinde rehinelerin özgürlüğüne kavuşturulmasına yönelik özel operasyon sırasında suçlular öldürüldü, Rehin alınan çalışanlar ise kurtarıldı" denildi.

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Rusya’da rehine krizinde kanlı son! DEAŞ’lı şüpheliler rehin aldı Rus kuvvetleri düğmeye bastı | Terör saldırısı detayı

TERÖR SALDIRISI DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklarken olayla ilgili ayrı bir ceza davası açıldı. Etkisiz hale getirilen zanlıların geçtiğimiz yıl Rusya'ya bağlı Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'nde terör saldırısı hazırlığı yaptıkları gerekçesiyle tutuklandığı ve 18'er yıl hapis cezası aldığı öğrenildi.