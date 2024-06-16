Milyoner'de ilginç anlar! Genç yarışmacı tarih sorusunda şoku yaşadı | Ödül çekini almadan gidiyordu...

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Milyoner'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda Enes Atmaca isimli genç yarışmacı 'tarih' sorusuna şoku yaşadı. Hiç beklemediği bir anda elenen yarışmacının tepkisi yaşadığı şoku anlatır nitelikteydi. İşte o anlar...

Giriş: 16.06.2024 23:03 Güncelleme: 16.06.2024 23:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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