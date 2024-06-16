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Milyoner'de ilginç anlar! Genç yarışmacı tarih sorusunda şoku yaşadı | Ödül çekini almadan gidiyordu...

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Milyoner'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda Enes Atmaca isimli genç yarışmacı 'tarih' sorusuna şoku yaşadı. Hiç beklemediği bir anda elenen yarışmacının tepkisi yaşadığı şoku anlatır nitelikteydi. İşte o anlar...

Giriş: 16.06.2024 23:03 Güncelleme: 16.06.2024 23:17
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Milyoner’de ilginç anlar! Genç yarışmacı tarih sorusunda şoku yaşadı | Ödül çekini almadan gidiyordu...

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

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Milyoner’de ilginç anlar! Genç yarışmacı tarih sorusunda şoku yaşadı | Ödül çekini almadan gidiyordu...

Enes Atmaca isimli genç yarışmacı performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

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Milyoner’de ilginç anlar! Genç yarışmacı tarih sorusunda şoku yaşadı | Ödül çekini almadan gidiyordu...

Milyoner'de, genç yarışmacıya 30 bin TL değerinde "İncelediğiniz ansiklopedide adı ve soyadının yanında, yay ayraç içerisinde "1254-1324" yazan tarihi kişi muhtemelen kimdir?" sorusu yönetildi.

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Milyoner’de ilginç anlar! Genç yarışmacı tarih sorusunda şoku yaşadı | Ödül çekini almadan gidiyordu...

Tereddüt etmeden A şıkkını (Büyük İskender) seçen yarışmacı şoku yaşadı.

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Milyoner’de ilginç anlar! Genç yarışmacı tarih sorusunda şoku yaşadı | Ödül çekini almadan gidiyordu...

İşte o anlar ve yarışmacının performansının tamamı...