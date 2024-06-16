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37 kiloya düşünce tahliye edilmişti! Nihal Candan'ın doğum günü pastasına yazdığı not tepki çekti

Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla cezaevine giren fenomen Nihal Candan, anoreksiya hastalığı nedeniyle 37 kiloya düşünce tahliye edilmişti. Tahliye olduktan sonra sağlığına hızla kavuşan Candan, doğum gününü kutladı. Candan'ın sosyal medya paylaşımına düştüğü not ise pes dedirtti.

ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 13:53 Güncelleme: 16.06.2024 13:53
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37 kiloya düşünce tahliye edilmişti! Nihal Candan’ın doğum günü pastasına yazdığı not tepki çekti

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla cezaevine girmişti.

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37 kiloya düşünce tahliye edilmişti! Nihal Candan’ın doğum günü pastasına yazdığı not tepki çekti

Ancak Candan kardeşlerden Nihal Candan, 37 kiloya düşerek Anoreksiya hastalığına yakalandığı için tahliye edilmişti. Tahliye olduktan sonra dışarıdaki ilk gününü ailesiyle geçiren Nihal Candan'ın ikinci gün kendisini sokağa atıp kuaföre gitmesi, hemen akabinde arkadaşlarıyla Nişantaşı sokaklarında görülmesi tepki çekmişti.

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37 kiloya düşünce tahliye edilmişti! Nihal Candan’ın doğum günü pastasına yazdığı not tepki çekti

Kardeşi Bahar Candan cezaevinde olmasına rağmen hayatını eskisi gibi yaşamaya devam eden Nihal Candan'ın bu halleri gündem olmuştu.

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37 kiloya düşünce tahliye edilmişti! Nihal Candan’ın doğum günü pastasına yazdığı not tepki çekti

37 kiloya düştüğü için doktor onayıyla cezaevinden tahliye edilen Nihal Candan özel partiyle doğum günü kutlaması yaptı!

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37 kiloya düşünce tahliye edilmişti! Nihal Candan’ın doğum günü pastasına yazdığı not tepki çekti

Cezaevinden çıktığından beri hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam eden fenomenin pastasına yazdığı not ise görenleri hayrete düşürdü.