16 Haziran 2024, Pazar
37 kiloya düşünce tahliye edilmişti! Nihal Candan'ın doğum günü pastasına yazdığı not tepki çekti
Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla cezaevine giren fenomen Nihal Candan, anoreksiya hastalığı nedeniyle 37 kiloya düşünce tahliye edilmişti. Tahliye olduktan sonra sağlığına hızla kavuşan Candan, doğum gününü kutladı. Candan'ın sosyal medya paylaşımına düştüğü not ise pes dedirtti.
Giriş: 16.06.2024 13:53 Güncelleme: 16.06.2024 13:53
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