Özge Yağız'ın annesini gören aynı şeyi söyledi! Abla-kardeş sandılar! Safir'in Feraye'siydi...

ATV'de yayınlanan Safir dizisinde 'Feraye' karakterine hayat veren oyuncu Özge Yağız, hem kariyeriyle hem de güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Oyuncu, dizinin final yapmasının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya başladı. Magazin gündeminde sıkça yer alan Yağız'ın ailesi de hayranları tarafından merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun annesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğraf, sosyal medyada ilgi odağı oldu.