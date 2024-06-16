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Özge Yağız'ın annesini gören aynı şeyi söyledi! Abla-kardeş sandılar! Safir'in Feraye'siydi...

ATV'de yayınlanan Safir dizisinde 'Feraye' karakterine hayat veren oyuncu Özge Yağız, hem kariyeriyle hem de güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Oyuncu, dizinin final yapmasının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya başladı. Magazin gündeminde sıkça yer alan Yağız'ın ailesi de hayranları tarafından merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun annesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğraf, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 17:11
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Özge Yağız’ın annesini gören aynı şeyi söyledi! Abla-kardeş sandılar! Safir’in Feraye’siydi...

Oyuncu Özge Yağız, güzelliğini annesinden almış! Annesi Filiz Yağız, genç görüntüsüyle görenleri şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncunun sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum yağdı. İşte, Özge Yağız'ın güzeller güzeli annesi...

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Özge Yağız’ın annesini gören aynı şeyi söyledi! Abla-kardeş sandılar! Safir’in Feraye’siydi...

"Yemin" dizisiyle yıldızı parlayan ve daha sonra da "Safir" dizisinde 'Feraye' karakterine hayat veren güzel oyuncu, sadece kariyeriyle değil, ailesiyle de merak konusu oluyor.

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Özge Yağız’ın annesini gören aynı şeyi söyledi! Abla-kardeş sandılar! Safir’in Feraye’siydi...

26 yaşındaki genç oyuncunun annesi Filiz Yağız, görenleri şaşkına uğratıyor. Yağız'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Abla kardeş gibisiniz", "Güzelliğini annesinden almış" gibi yorumlar geliyor.

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Özge Yağız’ın annesini gören aynı şeyi söyledi! Abla-kardeş sandılar! Safir’in Feraye’siydi...

İşte başta Özge Yağız olmak üzere ünlülerin anneleri...

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Özge Yağız’ın annesini gören aynı şeyi söyledi! Abla-kardeş sandılar! Safir’in Feraye’siydi...

Merve Boluğur