ÖMER ÜRÜNDÜL

Kartal’ın büyük yanlışları!

Bugüne kadar rekor sayıda faulün yapıldığı, karşılıklı organize tak atağın gelişmediği, 90 dakika boyunca kaleyi tutan tek vuruşun dahi olmadığı gördüğüm en kötü 2-3 derbiden biriydi. Galatasaray aslında Fenerbahçe'nin yanlış kadrosundan dolayı pozisyon bulmasa da ilk yarıyı domine eden takımdı. Ama üretkenlik yoktu. İkinci yarıda biraz daha oyun Fenerbahçe'ye döner gibi oldu ama futbolsuz gecede maç da golsüz bitti. Bu sonuç tabii ki Galatasaray için avantajdır. Şimdi gelelim İsmail Kartal'ın çok büyük yanlışlarına… Bu kadro teşkili nereden aklına geldi? İrfan Can 3 senedir orta sahada oynamıyor. Fred'in sakatlık döneminde zayıf rakiplere karşı bile hiç bu bölgede oynatmadın. Bu büyük icat Galatasaray derbisine mi rastladı? İlk yarının röntgeni şöyle; Fenerbahçe sahasında oynuyor, kaleye gidemiyor, Galatasaray'ın topa sahip olma oranı yüzde 60! Nihayet ikinci yarıda bu maçta hiç dışarıda kalmaması gereken İsmail'i sahaya sürdü. İrfan Can alıştığı yere geldi ama ilk devrede fizik açıdan yıpranmıştı zaten. Tadic haftalardır kolay maçlarda bile yürüyerek oynuyor. Bir de karşısında Boey var… Tadic 69. dakikada çıkana kadar Fenerbahçe 10 kişi oynadı. Zaten King girdikten sonra ancak Boey'un dengesi bozuldu.

Gelelim son felakete… Batshuayi gibi önemli bir oyuncu en zor deplasmanlardan birinde 4 gün önce hattrick yapmış, onu son 20 dakika düşünmüyorsun bari uzatmanın bitmesine 3 dakika kala sahaya sürüp gururuyla oynama. Arda Kardeşler konsantre ve dikkatliydi. Başına iş açmasın diye sürekli düdük çalmayı benimsedi ama çifte standart yapmadı.

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