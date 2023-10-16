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ÖMER ÜRÜNDÜL
Son maçı bile beklemeden gidiyoruz

Son maçı bile beklemeden gidiyoruz

16.10.2023, Pazartesi
Belki farklı galibiyetten sonra herkese yazımın girişi ilginç gelebilir. Ama bir gerçek var ki Avrupa'daki zayıf takımlardan biri olan Letonya, bize senelerdir büyük problemler çıkarıyor. Aslında dün de 2. yarıda Yunus'un mükemmel golünden sonra Cenk'in attığı 2. gole kadar inanılmaz bir kaos yaşadık. Direğin içinden çıkan top, Salih'in çizgiden çıkardığı kafa vuruşu, Uğurcan'ın mükemmel kurtarışı olmasa bizi yolumuzdan döndürebilirlerdi. Neyse ki Cenk'in golü ile her şey tozpembe oldu ve mükemmel bir finiş yaşadık. Gelelim maçın geneline... 60 dakika tek kale oynadık. Kaçırdığımız fırsatlar, VAR'dan dönen golümüz var. Ama yine de pozisyon zenginliğimiz yok. Çünkü Letonya 10 kişiyle topun arkasına geçip alan daraltan savunma uyguluyor. Bizim ileri uç oyuncularımızın 3'ü de dribblingci kanat forvet. Bunlardan Barış Alper santrforda görevli. Tabii rakibin bu oyun anlayışı karşısında boş alan bulmak zorlaşıyor. Bunun yanı sıra Letonya geride pas yapmadığı için hücum pres ile top çalıp defansı dengesiz yakalama şansımız da kalmıyor. 2 maçta da İsmail Yüksek'in performansı herkes tarafından takdir ediliyor. Ben büyük maç eksiği ile bu 2 maçta görev alan Samet Akaydın'ı kutlamak istiyorum. Takımı rahatlatan golün hazırlayıcısıydı. Cenk Tosun'un da bir an önce form tutup yerini alması gerekiyor. Sonuçta 25 dakika büyük sıkıntı yaşadığımız maçın sonunu iyi getirip Almanya vizesini aldık. Gerçekten bu büyük bir mutluluk. Üstelik de ilk defa bir turnuvaya iş son maça kalmadan katılma hakkı kazanıyoruz. Emeği geçen herkesi kutluyorum.
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