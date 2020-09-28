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ÖMER ÜRÜNDÜL
F.Bahçe’de ciddi bir uyum problemi yaşanıyor

F.Bahçe’de ciddi bir uyum problemi yaşanıyor

28.09.2020, Pazartesi
Fenerbahçe derbiye sorunlu bir 11'le çıktı. İleri uçta birbirlerini hiç tanımayan, fizik olarak da hazır olmayan 3 oyuncu, ayrıca defans bloğunda da en kritik görev yerinde ilk defa birlikte oynayan iki stoper... Galatasaray böyle avantajlı bir ortamı ne futbol olarak ne de pozisyon açısından değerlendiremedi. Terim'in alışılmış önde basan, presli oyun anlayışı hiç gündeme gelmedi. Belhanda, Arda, Emre Kılınç, Falcao ve Feghouli son derece etkisizlerdi. Takımı ayakta tutan; defans bloğu ve de yalnızlık içinde büyük efor harcayan Taylan'dı... Luyindama erken sarı kartına rağmen son derece başarılıydı. Terim kötü oynayan takımında erken değişikliğe gitmeyi düşünmedi. Biraz geç de olsa 3 oyuncusunu birden çıkardı. Çıkardıkları da doğruydu. Ama bence bir kişiyi oyuna çok önceden almalıydı. O da Ömer Bayram. Sonuçta Galatasaray sezona yaptığı iyi başlangıcı dün gece devam ettiremediği gibi zorlu Rangers maçı öncesi de SOS verdi. Gelelim Fenerbahçe'ye... Dün gece tahminlerin aksine karşısında çok olumsuz bir Galatasaray buldu. Ama takımda o kadar ciddi uyum problemi ve bazı oyuncularda fiziksel sıkıntı var ki dün gece daha iyisini yapamadılar. İki stoper deneyimli ve güçlü. Faydalı olacakları kesin. İki ön libero Sosa ve Gustavo bölgelerinde tecrübeleri ile sağlam durdular. Fiziklerini zorlamadıkları için de iyi yerleşerek görevlerini yaptılar. Ozan da çok koşarak görevini yaptı. Ama ön taraf yoktu. Samatta hakkında fikir sahibi olamadım. Kısa süre görev aldığı için. Ama Thiam, Valencia ve Deniz çok yetersizler. Bu bölge için görüşümü kuvvetlendiren en önemli gösterge de Galatasaray kalecisi Fatih'in tek kurtarış dahi yapmadan 90 dakikayı bitirmesidir. Geri dörtlü görevini yaptı, Altay da başarılıydı. Erol Bulut'un taktik olarak en büyük doğrusu fizik açıdan güçlü Ozan'ı forvet arkasında görevlendirerek, onun yaptığı baskı ile Galatasaray'ın rahat çıkmasını engellemesiydi. Hakem Ali Palabıyık bana göre iyi maç yönetti. Göze çarpan hatalarını şöyle sıralayabilirim: Sosa'nın sarı kartı yanlıştı, ilk yarıda avantajı oynattığı pozisyon sonrasında Taylan'a göstermesi gereken sarı kartı atladı. Ve son dakikada Tisserand'ın Ömer Bayram'dan kaptığı topa faul vermesi de yanlıştı...
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