ÖMER ÜRÜNDÜL

Eksik kadroyla istediğini aldı

Malatya'da pozisyon açısından çok kısır bir ilk yarı izledik. Geçen hafta öncesi puan cetvelinde sıkıntılı bir durumda bulunan Malatyaspor, Sivasspor'dan 3 puanla dönünce bu bonusun kıymetini bilip, planlı programlı hazırlanmış; geride iyi yerleşip, iyi bir alan savunması uygulayıp öncelikle oyunu tutup, kontrollü anlayışı benimsemek... Beşiktaş, ilk 45 dakika boyunca tek pozisyon bile bulamadı... Tabii ki rakibin tedbirleri de önemliydi ama esas problem kadro yapısıydı. Tyler Boyd santrfor oynamayı bilmediği gibi bütün sezon az görev aldığından arkadaşlarıyla da arasında bir uyum yok. Diaby'nin yetenekleri 10 numara için uygun değil. Atiba da olmayınca kısır bir döngü oluştu. İkinci yarı başında kalecinin hediye ettiği bir penaltıyla Beşiktaş skor avantajı yakaladı. Hemen sonrasında Güven kendi yarattığı bir pozisyonda büyük bir bencillik yapıp, bomboş arkadaşına pas yerine şutu tercih etti. Sonrasında Beşiktaş geriye yaslandı. Malatyaspor da beraberlik peşinde koştu. Ama Malatya'nın hücum girişimlerinde de bir etkinlik yoktu. Sonuçta pozisyonu az olan maçta Beşiktaş, eksik kadrosuyla istediği üç puanı penaltı golüyle almış oldu. Dün gece takımdaki en büyük artı takım savunmasıydı. Sergen Yalçın'ın riskli ofansif anlayışta çok pozisyon verildiğini göz önüne alması gerekirdi. Bu maçta bunu gördük. Necip yine sınırlı kapasitesine rağmen iki stoperinin önünde defansif bir sigortaydı. Malatyaspor, Burak ve Atiba'sız yakaladığı Beşiktaş karşısında fırsatı değerlendiremedi.

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