İran’dan, İsrail’e 3 mesaj

İsrail'in, bölgesel savaş çıkarmaya varan saldırganlığına İran'ın, İsrail'e yönelik füze saldırısı ile karşılık vermesi gerilimi iyice tırmandırdı. TBMM'nin kapalı oturumda siyonist yayılmacılığın yarattığı riskleri ve Türkiye'nin pozisyonunu ele aldığı bir ortamda, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hassan Habibullah Zadeh'in daveti ile bir araya geldik. Büyükelçi Zadeh, İran ile İsrail arasında sıcak çatışma senaryolarının tartışıldığı yüksek tansiyon şartlarında dikkat çekici üç mesaj verdi:

1- Bundan sonra İran için tek taraflı aklıselim dönemi bitmiştir.

2- Siyonizm rejimi İran'a saldırırsa, şiddetli karşılık bulacaktır.

3- İran, savaşın yayılmasını isteyen bir ülke değildir. Lübnan ve Filistin'de ateşkes isteriz ama onların haklarının korunması kaydıyla.

İran Büyükelçisi, İsrail ve ABD ittifakını hedef alan değerlendirmesinin ardından bölgedeki bazı ülkelere de seslendi. "Üçüncü ülke ve taraflar İsrail'in, İran'a saldırısına veya girişimlerine ortaklık yapmasınlar. Aksi takdirde, İran buna karşılık verir" dedi. Öte yandan Büyükelçi, Türkiye-İran-Rusya, Azerbaycan- Ermenistan-Gürcistan'ın oluşturduğu barışı amaçlayan 3+3 platformunun üçüncü toplantısının Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşmesinin planlandığını, İran Dışişleri Bakanı Erakçi'nin de geleceğini bildirdi.

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