Terörsüz Türkiye-Terörsüz Bölge hedefi, ciddi bir devlet politikası olarak sürdürülürkenbeyanat sayısındaki artış -fazlasıyla!- dikkat çekiyor. Hem DEM Parti'den yapılan açıklamalar hem de Kandil'in farklı seviyedeki örgüt yöneticilerinin yabancı ajanslara verdiği mülâkatlar giderekElbette, bugünkü sürecintabi tutulması bir sürprizdeğil. Birbirinden bağımsız veya danışıklıdöğüş niteliğindeki yorum vedeğerlendirmelerinsorumlukamusal isimler yanında, sağduyuluvatandaşlara da düşüyor.nun 4 ayönce kurulduğu günden itibaren DEMParti'nin sergilediği duruş, bazılarınagörediye düşünülmüşve övülmüştü! Arada çıkan çatlaksesler ya kısılmış ya da siyasal akordatabi tutulmuştu...Oysa homojen olmayan DEM yapısı, Ağustos-Aralık 2025 tarihleri arasında perde arkası diplomasisi yürütürken mesajlarını da dolaylı yollardan aktarmayı seçmişti. Kısaca,olarak adlandırılan Meclis'teki geniş tabanlı oluşum,hemen her fikre ve aktöre söz söyleme imkânı tanımıştı. Böyleceyani, ağzını hiç oynatmadan, sanki ses başka yerden geliyormuşçasına konuşan figürleri bir süre kamuoyunun tepkisini çekmemeyi başarmıştı. Neden? Çünkü onlar adına, sivil toplum kuruluşu adı altında Komisyona gelen temsilcileri, en uç talepleri dillendirmişlerdi!

***

Bilinçaltınıdışa vuranlarına da al-ver hesabınagirenlerine de rastlanıyor. Bir yerekadar tolere edilebilecek yönleri olsadahi, bu kadar büyük çabayı, küçüksiyasi hesaplara indirgeyecek kadarbasiretsiz davranan DEM'lenmişlerimasumiyet çizgisinde görmek mümkünolmuyor! Örneğin, tarihi süreç ileiktidar hesapları arasında bağ kuracakkadar kasti siyasi faûl yapanDEM'lilerin şu anlatımı ne kadarmakûl karşılanabilir ki?(G.Koçyiğit'in/C. Çamlıbel ile röportajından!)Öncelikle Cumhurbaşkanı'a, eş anlı olarak Cumhurİttifakı'na ve (G. Koçyiğit'in taktikcümlelerine rağmen) MHP lideriye açık haksızlık,büyük saygısızlık ve çok büyük insafsızlıkyapıldığı tartışmasız bir gerçek.DEM Parti siyaseten süzülmedikçe, söylediği sözler akıl süzgecinden geçmedikçe barış yolunda kazasız ilerlemek çok güç!