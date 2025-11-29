Kabul edelim ki... Terörsüz Türkiye-Terörsüz Bölge iradesi, önce Devlet içinde yeterli mutabakatla başladı. Ancak sürecin ilerlemesinin hakiki manadagerektirdiğine kuşku yok. TBMM'de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan üç milletvekilinin (24/11/25) İmralı'da gerçekleştirdiği görüşmeyleaşıldı. Ama bizi, bir dizi aşılması zaruri kritik eşiğin beklediği de bir gerçek!bunlardan bazıları olmaya aday!İşte bu nedenle, "son derece önemli.Cumhurbaşkanı'ın Ağustos 2024'teki Ahlatkonuşmasında cepheyi güçlendirmemesajı ile başlama vuruşu yapılansüreç, MHP lideri'ninEkim 2024'teki tarihi çağrısındanbugüne ciddi sınamalardan geçti. Dahabirkaç yıl öncesine kadar tahayyül bileedilmesi imkânsız gelişmeler yaşandı.İmralı ziyaretleri, çağrılar, kongreler,fesih kararları, silah bırakma seremonisi,Türkiye'den çekilen teröristler,Kuzey Irak'ta boşaltılan mağaralar... Venihayetinde milletvekillerinin Ada'daki3 saatlik görüşmesi. Bu temas sonrasıTBMM adına yapılan açıklamada,İmralı'daki için herhangi bir sıfat kullanılmaksızın,ifadesine yer verilmesi... Bir adım ilerisindeise... DEM Parti kanadının, buziyareti sadece PKK terör örgütününsilah bırakması olarak görmediğini,İmralı'yı siyasi aktör konumuna taşıdığınıöne sürmesi vs. vs...

***

O görüşmeden açık kaynaklara yansıyan ve aksi belirtilmeyen bazı hususlara da değinmek gerek.Belli ki İmralı, İsrail'in kendi güvenliği için Kürtleri aparat olarak kullanma projesini yine fark etmiş. Bu nedenle, Türkiye merkezlidediği noktaya gelmiş! Oyuncak olmakla, oyuncu olmak istemek arasındaki fark kadar net bir tablo bu!Bir öncesiiseÇünkü çerçeveyasa tartışmasız ihtiyaç!Unutmamak gerekir ki eline silah alan o kişilerle ilgili adli işlemler gündeme gelecek. Terör örgütü üyeleri kategorize edilecek.Her birini kapsayan düzenlemeler olacak.İyi de cezasını çeken veya şarta bağlı serbest kalanlar topluma nasıl karışacak? Öyle ya bunlar yıllardır silahla yatıp kalkan ve dağda-mağarada yaşayan unsurlar. Elini kolunu sallayıp toplumun içine bırakılmaları farklı riskler ortaya çıkabilir. Örneğin, yeni türgibi.Sosyopsikolojik açıdan rehabilitasyondan tutun da olağan hayata adapte olmaları için üretken hale getirilmelerine kadar... Neler var neler!Terörist dediğimiz tiplerin yanında'nda yaşayan siviller de söz konusu. Türkiye ile bağlarının kurulması, kimliklendirilmeleri de ister istemez vakit alacak.Terörden arındırılmış Türkiye ve bölge çabası; yüksek teyakkuz, makul tolerans, geleceği inşa becerisi, sabır, kararlılık ile gereken anda devlet-millet birlikteliğinden doğan gücün gösterilmesini demokratik çerçevede mecburi kılacaktır.