çabasına sözde destek olmak... Özünde isediye şartlar ileri sürmek.Düne ilişkin hafızanın dayattığı duygusallık ile geleceğe dair rasyonellik arasında gidip gelmek...Bir hususun altını kalın kalın çizelim:Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan üç milletvekilininİmralı'da gerçekleştirdiği görüşme gerek usulü gerekse esası bakımından sıcaklığını koruyor. Komisyon adına kurulan o tarihi temasın, ana doğrultusu itibariyle MİT'in ve DEM Parti İmralı Heyeti'nin şimdiye kadar yaptığı konuşmaların içeriğiyle örtüştüğü anlaşılıyor. Çözümün yol haritası, sürecin dinamik ilerlemesi nedeniyle elbette güncellemeleri gerektiriyor. Buna rağmenileönceliğini koruyor.

***

Hali hazırda PKK (BTÖ), peyderpey silah bırakıyor. Ama bu adım biraz da metazori ilerliyor. Örgüt her ne kadar Türkiye'den tamamen çekildiğini, Zap'ta mağaraları boşalttığını açıklasa da sahadan farklı bilgiler de geliyor. Örneğin, silahların Sincar-Mahmur, Kamışlı-Haseke hattına aktarılması arayışına dair duyumlar alınıyor.Örgüt, sürecin inişli-çıkışlı seyrinibağlıyor. Dağınıkyapının ve iç istişare süreçlerinin seri kararalmayı geciktirdiğini ileri sürüyor. Ayrıca, öncekiçözüm sürecinde dağdan inip Türkiye'yedönen örgüt kadrosundan isimlerin tutuklanmasındandem vurup,bahanesini de sıralıyor.

***

Bu noktada, Başkan Trump'ın tavrı ile İsrail'in, SDG'yi bölgesel ayrılıkçılığa teşvik eden faaliyetleri kritik ehemmiyet kazanmış durumda!Denilebilir ki...Hal böyle olduğu içindir ki elimizdeki hassas verileri analizimize katmak zorundayız...Başkan, açık ve netşekilde, birinci halkadaki ekibine,talimatı veriyor.SDG'nin, Suriye Ordusu'na katılımı konusundaaskeri kanat CENTCOM'u ve Suriye ÖzelTemsilcisi'ı bir kez daha görüşmeyapması için görevlendiriyorDerin Washington, teröristyi himaye ederek bir yandan SDG şemsiyesi altında topladığı unsurların kontrolünü elinde tutmak istiyor diğer yandan da Türkiye'nin askeri müdahale seçeneğine kadar varmasından da endişe duyuyor.'te Suriye Devlet Başkanının Beyaz Saray'da Başkan Trump'la buluşması sırasında aynı salonda davetli olarak bulunan Dışişleri Bakanı'ın, şu uyarıları görünür geleceğin tüm kodlarını içeriyor: