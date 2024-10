Bir iş insanı portresi...

Kendisini tanıyanlar, -arzu ederlerse- bir de benim kalemimden okuyabilirler. Tanımayanlar ise benim bakış açımla fikir sahibi olabilirler.

Çok göz önünde bir isim. Haliyle açık hedef. Çoğu zaman dezenformasyonun mağduru. Muhalif siyasetin vazgeçilmez malzemesi! Hakaret, kuyruklu yalan olmadıkça, ailesinin şeref ve haysiyetini, şirketlerinin itibarını zedelemedikçe muhtelif ataklara karşı "şerbetli!"

Mütevazı bir insan. Açık sözlü. Yaptığı işe güveniyor. Hesap verebilirlikten kaçınmıyor. Görünen iş ve işlemleri yanında, yabancıların "troubleshooter" dedikleri tarzla "sorun giderici" roller üstleniyor. Yeri geliyor kanaat önderi olarak ülkenin gidişatına olumlu tesir eden süreçlerde görüş ve önerileri dinleniyor.

"19 yaşından beri şantiyelerde büyüdüm. Hayal kurarım, çalışırım, ekibimi çalıştırırım. Hedefimiz; her zaman en iyisini, en orijinalini, en fonksiyonel olanı inşa etmek, ilklere imza atmak. Devletimiz ne kadar büyük olursa biz de o kadar büyürüz. Ülkemiz ne kadar güçlü olursa biz de o kadar güçlü oluruz" diyor. "Önce ülkemizin menfaati sonra şirketlerimiz gelir" düsturu ile hareket ettiğini her fırsatta hissettiriyor. Buna rağmen, pusudaki okların gelip onu bulmasını çarpıcı bir şekilde açıklıyor:

"Neden hedefiz? Karşı çıktıkları projeleri memleketin yararına gerçekleştirdiğimiz için!"

Müteahhitler hakkında oluşturulan negatif algıyı, farklı örneklerle aynı kefede tartılmayı kanımca içine sindiremiyor. Meselenin özünü usanmadan anlatmaya çabalıyor ve ekliyor:

"Matrahsız tek bir vergi beyannamem, 1 lira vergi borcum, affedilen vergim yoktur. İnşaat şirketimiz her sene rekortmenler listesindedir. Yararlandığımız yatırım teşvikleri tüm iş insanlarına açıktır ve herkes aynı koşullarda, eşit şekilde istifade ediyor!"

Bu noktada ben ilave bilgi vereyim...

Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı İnşaatı için 9,5 milyar lira teşvik aldığı iddia edildi. Oysa bu tutar, yapım bedeli idi. Yararlandığı teşvik sadece vergi, resim, harç istisnası idi. O da standart uygulamadan ibaretti. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "çete ithamı" bir yana, çarpıttığı bilgilerle yaptığı ticari itibar saldırısı nedeniyle açtığı tazminat davasını kazandı. Ama bir siyasi partinin yıllarca genel başkanlığını yapmış isme haciz göndermeyi yakıştıramadı!

Konya Karapınar'da, 2.600 futbol sahası büyüklüğünde, Paris'in dörtte biri kadar alanda Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santralini kurdu. Tabiri caizse 20 milyon metrekare çölü, güneş paneli denizine dönüştürdü. Bu tesis, yılda 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılıyor. Yaptığı yenilenebilir enerji yatırımları ile Türkiye'nin elektrik enerjisinin %2'ini üretiyor.

İstanbul'un can damarını teşkil eden Metrobüs Projesi'ni 8 ayda tamamladı. Bu hatta günde 1 milyon yolcu taşınıyor.

Adı, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la da anıldığı için sürdürdüğü projeler hep büyüteç altına alınıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde de devam eden işlerini bir bir tamamlıyor. Bu durumu, "İstanbul'a, İstanbulluya hizmet ettik, iş yaparken siyaset düşünmeyiz" diye izah ediyor.

Avrupa'nın bir numarası İstanbul Havalimanı'nı, "projesi, finansmanı, yapımı ve işletmesi" ile 48 ayda tamamladıklarını gururla paylaşıyor. "İGA'ya 8 milyar Euro yatırdık, 22 yılda devlete 25 milyar Euro ödeyeceğiz. Devletin kasasından tek kuruş çıkmadı. Şimdi İstanbul Havalimanı'nı Airport City'e dönüştürüyoruz, 1.000 yataklı otel açıyoruz" bilgisini aktarıyor.

Ve yap-işlet-devret modeli ile hizmete açılan Kuzey Marmara Otoyolu... "Yapılmasaydı kimse İstanbul'a kolay kolay ulaşamayacaktı" tespitini yaptıktan sonra, "2029 ve 2030'da otoyolun işletmesi bitiyor, devlete teslim edeceğiz. 400 km otoyolu devlet 12-13 milyar dolara yapabilirdi acaba ne kadar zamanda bitirebilirdi?" diye sormadan edemiyor.

Tahmin ettiğiniz gibi... Bu yıl, 80. Yaşını kutlayan Kalyon Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'yu iç sesi ve gözlemlerimle harmanlayarak sunmayı istedim. Sosyal sorumluluk projelerini, depremdeki örnek gayretlerini, hayırseverliğini ise merak hanesine bıraktım...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın