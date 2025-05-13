Suriye'de coşkulu kutlama! ABD’nin yaptırımları kaldırma kararı sonrası sokaklara akın
ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracağını açıklamasının ardından Suriyeliler sokaklara dökülerek kutlama yaptı. Bazı Suriyeli firmalar, ise yeni kampanyalar ve indirimler duyurarak yaptırımların kaldırılmasını kutladı. ABD'nin yaptırım kararı sonrası Suriye lirası ABD doları karşısında değer kazandı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:57
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 00:33