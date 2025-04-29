Türkiye'nin iç siyasi dengelerini etkilemek üzere KKTC üzerinden gelişen damara dikkat etmek gerekiyor. İstanbul'da devam eden yolsuzluk soruşturması ile yüzleşmesi gerekenlerin alternatif merkezlerden üretilen muhtelif iddialara dört elle sarılmasını hafife almamak lâzım. Meselenin, Kıbrıs'ta yaklaşan seçimlerle ilgisi olduğu kadar Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı'ın KKTC'deki karşılığını azaltmaya dönük olduğuna kuşku yok.Erdoğan hafta sonu Lefkoşa'da olacak. Hem KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi hizmet binalarının hem de Teknofest 2025'in açılışını yapacak. Hizmet binaları demişken... Kuzey Kıbrıs'a gidenler, İngiliz kolonyal mimarisinden kalma KKTC Cumhurbaşkanlığı binasının, bağımsız bir devleti temsil etmekten ziyade, geçici bir devlet idaresinin emanetçi yapısı izlenimini verdiğini bilir. Ada'da iki ayrı devletten söz edildiğine ve uluslararası topluma da bu gerçek anlatıldığına göre... Kıbrıs Türk tarafının bir azınlık değil, asli unsur olduğunu göstermek elbette devletin birinci makamından başlanarak verilen mesajla doğrudan ilintilidir. Bu açıdan bakıldığında, Kıbrıs'ta kim ne derse desin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı inisiyatif,adına gösterge niteliğindedir ve çok değerlidir. Ayrıca KKTC ve Kıbrıs Türkleri, Türkiye'nin ve Türk insanının ayrılmaz parçasıdır. Yani Kıbrıs için yapılan hiçbir yatırım, Ada'da birilerinin fitne çıkardığı gibikonusu değildir!Kıbrıs Adası Yunan ve İngiliz istihbaratının yanı sıra son dönemde Fransız ve İsrail istihbaratının da etki sahasına dönüşmüştür. ABD ve Rus ilgisi de açık bir gerçektir!

***

Yerli ve milli teknoloji hamlesinintüm imkân ve kabiliyetinin sergilenmesininyanında, genç kuşaklarabakımındanda doğru bir tercihtir.ABD ve İngiltere, hatta Almanya, İsrail'e silah ve mühimmat sevkiyatında Kıbrıs Rum Kesimi'ni kullanmıştır. ABD'nin Kıbrıs ve Girit'e yerleşmesi, Fransa'nın Ada'da üs arayışı, İsrail'in Rum kesimine hava savunma sistemleri satışı sıradan gelişmeler değildir. Bir o kadar kritik karar da ABD'nin Rumlara silah ambargosunu kaldırması, hatta silah satışına başlamasıdır.thnikirganosisipriongoniston-: Kıbrıslı Savaşçıların Millî Örgütü adlı kanlı yapının 1960-1970'li yıllardaki katliamları hafızalarda dururken... Bugünlerde, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeadı verilen bir terör örgütünün kurulmasını da gözden kaçırmamak gerekir.Doğu Akdeniz'deki stratejik konumuyla gerek küresel ticaret yollarına hâkimiyeti gerek etrafındaki hidrokarbon yatakları gerekse Avrupa'nın ekonomik, askeri ve enerji güvenliği bakımından birinci derece teminatı olarak görülmektedir.Doğu Akdeniz'de en uzun kıyısı olan,Ege'de Yunanistan yayılmacılığı ile kuşatılmakistenen Türkiye için Kıbrıs'ın ehemmiyetini vekıymetini vurgulamaya gerek bile yoktur.1699 Karlofça Anlaşması'ndan itibaren sürekli toprak kaybederek ancak Anadolu'da tutunan Türk milletinin, üç asır sonra kazanabildiği tek vatan parçasıdır.Şehitkanıyla sulanan toprak, bir karış bile olsavatandır. Vatana sahip çıkmak, Misak-ı Millî'yiyaşatmak her Türk'ün asli ödevidir.Kıbrıs'ta, Rum sınırı boyunca yeni güvenlik mimarisi kurulması, muharip kabiliyete sahip asker bulundurulması, İHA-SİHA Üssü yanında, kıyılarda da ilave tedbirler alınması bir zarurete dönüşmüştür.Kıbrıs, Türkiye'nin bekasının sigortasıdır. Tüm kışkırtmalara rağmen Türkiye ile bağını muhafaza ve müdafaa eden Kıbrıslı Türkler de yüreğimizin başköşesindedir...