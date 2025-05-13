Ahir ömrümüzde, PKK terör örgütünün fesih kararı aldığını, silahla bir yere varamayacağını kabul ettiğini duyduk ve tanık olduk ya… Emeği geçenlere ne kadar teşekkür etsek azdır.Lâkin bundan sonrası da bizler için kolay olmayacaktır. Hafızayı sıfırlamadan, muhakeme biçimini yeniden tanımlamak çok zorlu bir süreci ifade etmektedir. Arada gelgitler yaşanması mukadderdir. Her şeye rağmen terörün son bulması, kanlı bir örgütsel yapının lağvedilmesi, silahtan arındırılma döneminin başlaması, bazı şeylere katlanmaya değer bir başarıdır.Terör örgütü yöneticilerinin fesih kararını açıkladığı metni, MHP Genel Başkanıile AK Parti Sözcüsü'in, Cumhurbaşkanı'ın öncelik ve hassasiyetlerini de yansıtan değerlendirmeleri ile birlikte okuma zarureti de aşikârdır.Hem sıcak sürecin yönetimi hem de gelecek tasarımı bakımından elimizde manifesto niteliğinde iki belge vardır.

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Doğrusu, Sn. Bahçeli çıtayı oldukça yukarıya yerleştirdi. Şahsen ben, içselleştirme ölçütü bakımından henüz o içerikteki teşekküre ancak yakınsama aşamasındayım.bağlılığım gereği, Sn. Bahçeli'nin yıllara sâri o duyarlılığını ve fedakârlığını anlıyor ve kabulleniyorum.Terörsüz Türkiye hedefini devlet politikası haline getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürünü,Siyasi ve hukuki reformlarla demokratik ve sivil siyasetin güçlendirilmesi çağırısını,Türkiye Cumhuriyeti'nin sicilinde inkâr, asimilasyon soykırım lekesinin bulunmadığı vurgusunu,Feshedilen PKK'dan, PYD ve YPG'ye muhtemel geçişlere dair uyarısını dikkatlice not etmek gerekiyor.Silah bırakma değil, silahları teslim etme.PKK adıyla sürdürülen çalışmaların sonlandırılması değil, PKK'nın tüm şube ve uzantılarını kapsayacak ve KCK vb. sivil görünümlü illegal yapılarını da tasfiye edecek şekilde,Sadece fesih ve silah bırakma (!) değil, bu sürecin içeride ve dışarıda tüm boyutlarıyla somut olarak ve eksiksiz hayata geçirilmesi,Lozan veya 1924 Anayasası üzerinden verilmek istenen (iki kurucu halka dayalı) mesaj değil, devletimizin niteliklerinin ve milletimizin değerlerinin asla tartışmaya açılmayacağı gerçeği…

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İyimserlik dozu yüksek, ihtiyatlı yaklaşım içindeyiz. Şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimize uzun ömürler diliyor, vatan savunması için kuş uçmaz kervan geçmez yerlerde canını feda etme pahasına nöbet tutan kahramanlarımızı saygıyla selâmlıyoruz.Silahın aradan çıkmasını, siyasetin konuşmasını sonuna kadar sahipleniyoruz.Silahla erişilmek istenen bölücü emelleri bu kez siyaseti zehirleyerek ve demokrasiyi istismar ederek gerçekleştirmek isteyenlerle mücadelemizin süreceğini de kayda geçiriyoruz.