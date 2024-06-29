Ekonomi,göre değil, bir bütün olarakgörülmesi, kamu ve özel kesimdengelerinin aynı anda gözetilmesi, finansalboyutun hiç ihmal edilmemesi gerekenkapsamlı ve zorlu bir alan. Elbette, budenklem kurulurken belli öncelikler sözkonusu olmak durumunda.darve sabit gelirliler gibi....Toplumun mali açıdan en kırılgan kesimlerienflasyona ezdirilmediği gibi refah payıda alabilsin....misali, bir noktaya kadar duygularağır bassa da hesap kitabın yaniaklın hâkim olması zorunlu anlar da var.Bugünler işte öyle günler...Kuşkusuz, devletin tasarruf yapmadığı bir ortam varsa toplumdan fedakârlık istenemez. Tam da bu nedenle gerek harcama kısıcı önlemlerin gerekse gelir artışı öngören tekliflerin bu manada önemi büyük. Bir süre önce açıklanan tasarruf tedbirlerine ilişkin ilk sonuçların etkili iletişim stratejisi ile kamuoyuna mal edilmesi, yasal düzenleme gerektiren kısımlarının ise Meclis tatile girmeden tamamlanması zaruri!

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...Hatırlarsanız Hazine ve Maliye Bakanı, CHP Genel Başkan Yardımcısı'yi hafta başında kabul etmiş ve 4 saati aşan bir görüşme gerçekleştirmişti. CHP kanadı,üzerinden mevzuya girmiş, büyük beklenti yaratmış, Hükümet'te karşılık bulamadığını ileri sürmüştü.... Bir hesap yapmaya çalıştım. Uzmanlığına güvendiğim teknokratlara da danıştım....enflasyon düzeltmesi yanında meselâ 5 puan da refah payı verilir, en düşük emekli aylığı 10 bin liradan asgari ücret seviyesi olan 17 bin liraya yükseltilirse bu yılın ikinci yarısında en az 260 milyar lira kaynak bulunması gerekecek. Hatta Temmuz 2024-Temmuz 2025 dönemi için yıllık bazda bu maliyet 620 milyar lirayı aşacak!... Çiftçilerimiz; girdi maliyetlerini baz alarak, kuraklık ve dolu riskini dahil ederek taban fiyat isteyecektir. Hakkıdır da... Hali hazırda ekmeklik buğday için açıklanan 9.25 TL esas alındığında 6.5-7 milyon ton hububat alımı yapılacağı varsayımı ile üreticiye 57-58 milyar lira ödenecek. Bu tutarın yüzde 50 borçlanma yüküyle ile finanse edileceği düşünülürse hakiki maliyeti 104- 105 milyar liraya ulaşacak.CHP'nin masaya getirdiği şekli ile ekmeklik buğday fiyatı 15 lira olursa, TMO'nun buğday, arpa ve diğer hububat ürünü alım miktarı tahminen 15 milyon tona yükselecek. Çiftçi doğal olarak TMO'ya daha fazla yönelecek. Bu durumda alım bütçesi 232-233 milyar liraya, borçlanma maliyeti ile birlikte 350 milyar liraya tırmanacak.... Kg. başına 17 liradan, 680-700 bin ton ürün alınacağı öngörüsü ileödemeler için borçlanılacak paranın faizide eklendiğinde fatura 17-18 milyar lirayıbulacak.CHP'nin sırtında yumurta küfesi olmadığı için 25 liradan pazarlığı açtığı çay alım fiyatında ise... Çaykur'a satılacak ürün miktarındaki artış, alım maliyetindeki fark, ödemelerde kullanılacak paranın borçlanma maliyeti ile nihai tutar 34-35 milyar liraya kadar çıkacak....CHP'nin geniş kitlelerin hassasiyetlerine oynadığı oyunun 1 trilyon liralık ek bütçe gerektirdiği çok açık. Ki buna asgari ücrete istenen zam ve o kararın özel sektöre, piyasalara yansıması dâhil değil.... Vergi paketi diye ortalığın ayağa kaldırıldığı sadece taslaktan ibaret olan, yüzde 90'ından fazlası değişime uğramış o önerileri dizisi, en cömert hesaplamada dahi CHP'nin bugünkü popülist senaryosunun yarısını karşılamaya ancak yetecek.... CHP'nin halk adına sıraladığı taleplere aceleyle koşanlar... Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmayı göze alabilmeli!