Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bugün yapacağı 17'nci toplantısı,hedefi açısından kritik önemde olacak. İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanıve MİT Başkanı'ın yapacağı değerlendirmeler, bundan sonra atılacak adımların kapsamını ve hızını doğrudan etkileyecek. Örneğin, İmralı'ya bir milletvekili heyetinin gidip gitmemesi konusu… MİT'in bu tür bir temasa sıcak baktığı artık biliniyor. Siyaseten tetiklenen tartışmalar karşısında bulunan formül de makul. Milletvekilleri partileri adına değil TBMM'de kurulan Komisyon adına İmralı ile görüşme gerçekleştirecek. Komisyonun kuruluş önceliği, PKK terör örgütünün silahtan arındırılması olduğu için, örgütün lağvedilmesi ve örgüt mensuplarının silah bırakması direktifini veren İmralı ile bu bağlamda görüş alış-verişi yapılması sürecin doğal sonucu olarak kamuoyunun karşısına çıkacak.Burada, Suriye'nin kuzey doğusunun yanı sıra petrol-su kaynaklarının bulunduğu Arap bölgesi Rakka ve Deyri Zor'a çöken SDG/ YPG yapılanması kritik mesele olarak önümüzde duruyor! Hatırlanacağı üzere 10 Kasım'da Beyaz Saray'da kabul edilen Suriye Devlet Başkanı, o toplantıda bulunan Dışişleri Bakanı'danda anlatmasını istemişti. Başkan Trump, birleşik Suriye çerçevesinde samimi olsa da Washington DC'de rafine ABD yönetiminden bahsedilmesi halâ güç. Üstüne üstlük bir şantaj kartı gibi açılan Esptein Pedofili dosyasının da Başkan Trump'ı kritik alanlarda frenlemesi de olasılık dahilinde!Trump'ın, Suriye ÖzelTemsilcisive CENTOM Komutanı'naçok açık talimat verdiğini söyleyebiliriz. AmaSDG'nin Suriye Ordusu'na entegrasyonununve genel manada 10 Mart Mutabakatı'nabağlı kalmasının ölçüsünü ABD'nin, hatta bizzatTrump'ın baskı derecesi belirleyecek.Unutmadan; Suriye Yönetiminin, DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyonun yeni parçası haline geldiği dikkate alındığında, DEAŞ tutuklularına bekçilik yaptığını savunan SDG'nin rolünün yapısal değişime uğrayacağı da bir gerçek. Şu an El Hol Kampı'nda aileleriyle yaşayan DEAŞ'lılara ilâve olarak Suriye'deki cezaevlerinde de 4 bin civarında DEAŞ bağlantılı terörist tutuluyor. Ve Şara Hükümeti, DEAŞ'la mücadele ve mevcut unsurların kontrolünde uluslararası topluma taahhütte bulunuyor.İsrail, istikrarlıSuriye istemediğinden, güneydeki Dürzilerdensonra kuzeydeki Kürt nüfusu da ayrılıkçı hareketlereteşvik ediyor. Kürt-Dürzi senaryosu arasındasıkışıp kalan zayıf Şam Yönetimi, İsrail'inişine gelirken bu sinsi kurgunun kırılmasındaBaşkan Trump'ın, devreye girme sözü verdiğinibelirtmek gerekiyor!Filistin (Gazze) Türkiye açısındaninsani, İslâmi, tarihi ve duygusal açıdanvazgeçilmez önem taşıyor. Ancak Suriye, bilhassakuzeyindeki SDG örgütlenmesi Türkiyeiçinyaratıyor, bir adımileri gidildiğinde isetanımınaoturuyor. Buradan şu mesaj çıkıyor:

***

Türk-Amerikan ilişkilerini ipotek altınaalanyaptırımlarından sözetmemek olmaz. ABD'nin HasımlarıylaYaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası,Rusya'dan S-400 sistemi alan Hindistan'auygulanmazken, Türkiye yıllardır bu cenderedetutuluyor. ABD Dışişleri Bakanı'nun da kabul ettiği gibi malûm yasanındili katılıklar içeriyor ve çözüm için Kongreadres gösteriliyor. Buna karşın Ankara'nın,Amerikan tarafından iyi niyet hamlesi olarakbeklediği, pratik önerileri de söz konusu. ZiraCAATSA sadece KAAN motorlarının tedarikinideğil, 20'yi aşkın kritik mühimmat türününteminini de engelliyor. Görünür gelecekte,CAATSA yaptırımlarındaki bazı hükümlerin,bir Başkanlık Kararnamesi ile belli süre içinde olsa askıya alınması neden gündeme gelmesinki?