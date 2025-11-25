Önce, Türkiye ekonomisine dair iki kritik mesajı hatırlatayım...Sonra, Rusya-Ukrayna Barış Plânı bağlamında ekonomik çıkarların ülkelerin kaderini nasıl şekillendirdiğini vurgulayayım. Ve böylece, -türlü güçlüklere rağmen- Türkiye'nin ne kadar özgün bir konumu olduğunu anlatmaya çalışayım...Benim de izlemefırsatı bulduğum G20 GüneyAfrika Zirvesi'nden dönüş yolundaCumhurbaşkanıın yaptığı şu değerlendirmeninaltını çizelim:'ticaret savaşları'TBMM Grup Toplantısı'nda MHPliderinin -bencehak ettiği ölçüde gündemde yer alamayan-açıklaması...

Yaikilemine hapsedilen bu talihsiz ülkeyediye sunulan belgeninözündetipikkapitalist reçete olduğunu göz ardıedemeyiz. Hatırlanacağı üzere BaşkanTrump, Rusya ile süren savaş boyuncaUkrayna'ya yapılan ABD silah yardımlarınıfinanse etmeyi öncelemiş veKiev'e, nadir toprak elementlerini işletmehasılatını paylaşma esaslı anlaşmayıdayatmıştı. Aynı zihniyetin bukez yine cin bir fikir geliştirdiği anlatılıyor.Amerikan tarafı, Rusya'nın ağırlıklıolarak Avrupa bankalarında dondurulan300 milyar dolarını merkeze alanbir formülü hayata geçirmeye çalışıyor.Bu, bir bakıma Ukrayna'nın kalkınmasıiçin ABD inşaat firmalarının üstleneceğirolün, parasal karşılığı anlamınageliyor. Yani ABD, Rusya'nın uluslararasıvarlıklarının bir bölümünü kendişirketleri üzerinden, proje bazlı olarakUkrayna için (!) kullanmayı hedefliyor.Avrupa'ya ise NATO yükümlülüklerininyerine getirilmesi, Ukrayna'nınmilli savunma sisteminin düzenlenmesive güvenlik garantileri sunulmasıkalıyor.Çok kutuplu denilen yeni dünya düzeni, ABD öncülüğünde modern sömürgeciliğin yeni bir versiyonuna dönüşüyor. Ülkeler; ticaret duvarlarını yükseltmekle kalmıyor, kalınlaştırıyor da. Savunma harcamaları ise baş döndürücü şekilde artıyor.basiretli yönetimi, doğrurisk analizi ve erkenden yol almanınözgüveni ile benzerlerinden pozitifayrışıyor. Her vesile ile kapısı çalınansaygın devlet kimliğini pekiştiriyor!