Bugün dünyada 3.4 milyar insanın yaşadığı ülkelerde faiz ödemeleri, eğitim ve sağlık harcamalarını geçmiş durumda!Cumhurbaşkanı'ın Johannesburg'daG20 Liderler Zirvesi kapsamındadüzenlenenoturumundaki bucümlesi, güne damgasını vurdu.olduğu bir dünyadasöz edilebilir mi?Veya Erdoğan'ın vurguladığı gibi ülkelerin toplam borçluluk oranı küresel hasılanın yüzde 324'üne ulaşmışken (ki bu oran Türkiye'de yüzde 89 seviyesinde) daha adil bir dünya kurmak için alarm zillerinin çaldığını duymamak mümkün mü?Peki ya güvenlik kaygılarının savunma harcamalarını tetiklediği bir ortamda, ticari korumacılık eğiliminin tavan yapmasına ne diyeceğiz?Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha altını çizdiği şekliyle...Nitekim 2008 yazında ABD'depatlak veren ve tüm dünyaya faturaödettiren küresel finans krizinin artçışoklarını yaşamaya devam ediyoruz. Uluslararası ticaret artık küresel büyümenin en güçlü motoru olmaktan uzaklaşıyor. Nitekim, 1987-2007 döneminde dünya ticareti yıllık ortalama yüzde 7 oranında artarken 2008-2024 döneminde bu oran yüzde 3'lere geriledi.Dünya içe kapanıp askeriharcamalar rekor seviyeye çıktıkçaönce dehşet dengesi oluşmakta, sonrasındasıcak çatışmalar yaşanmakta!Cumhurbaşkanı Erdoğan'ınçıkışı, mazlum halkları harekete geçiriyor, Gazze'deki soykırımı görmezden gelenleri derin uykudan uyandırıyor,sözü ise savaş tamtamları çalınan bu dönemde barışa son bir kapı açıyor!