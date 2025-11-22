Küresel belirsizlik ortamı, yakın tarihte hiç olmadığı kadar ülkelerin kaderini ve kararlarını belirleyecek eşiğe geldi, dayandı. Hal böyle olduğu içindir ki dış konjonktürü yönetebilecek, riskleri bertaraf edebilecekgörünür gelecekte en önemli faktör hatta aktör olarak karşımıza çıkacak.Sizler, bu satırları okurken bizler, G20 Zirvesi marjında'ndeolacağız.Biraz sonra değineceğim gündem maddeleri ve G20'ye sunulan bir rapor, dünyadaki uyanışın habercisi olduğu kadar'ın yıllardır seslendirdiği "ndaki" haklılığının da tescili niteliğinde.Bu yılki G20'de farklı nedenler ve engeller dolayısıylayok.Ama çok kritik bir gerçeklik var.GAC'nin, 2023 sonunda başlattığı ve hâlâ uluslararası kamuoyunun merkezinde yer alanözellikle hatırlatmak gerek. GAC, 29 Aralık 2023'te'na başvurarak İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki eylemlerininiddiasıyla dava açtı ve acil koruma tedbirleri talep etti. Adalet Divanı, 26 Ocak 2024'te ara tedbir kararı vererek Filistinlilerin temel haklarının korunmasına yönelik uluslararası yükümlülükleri teyit etti. Ardından20 Mayıs 2024'tevedahil üst düzey İsrailli yetkililer hakkında tutuklama emri istedi. Bu girişim Güney Afrika tarafındanolarak değerlendirildi.

***

Gelelim G20'nin GAC tarafından seçilen temasına ve 4 ana gündem başlığına...mesajıyla toplananzirve şu alanlara odaklanıyor:Hızla artan iklim kaynaklı afetlere karşı dayanıklılık.Adil enerji dönüşümünün finansmanı.Kritik minerallerde kapsayıcı kalkınma.Düşük gelirli ülkelerin borç sürdürülebilirliğinin güvence altına alınması.Böylece Güney Afrika yönetimi,Bu yılki G20'ye damgasını vuran bir diğer kritik başlık ise Nobel ödüllü iktisatçıliderliğinde hazırlananRapor, dünya ekonomisinde derinleşen uçurumları çarpıcı rakamlarla ortaya koyuyor...2000–2024 yılları arasında yaratılan yeni servetin %41'i en zengin %1'in eline geçerken, altta kalan %50 yalnızca %1 pay alabildi.Dünya nüfusunun %90'ının yaşadığı ülkeler yüksek eşitsizlik kategorisinde yer alıyor.Dünyada her dört kişiden biri düzenliÖnümüzdeki on yılda 70 trilyon dolarlık servetin miras yoluyla transfer edileceği tahmini ise küresel eşitsizliğin nesiller boyunca süreceğini gösteriyor.Güney Afrika'nın dönem başkanlığındaki G20 Zirvesi yalnızca rakamlara değil, vicdanlara da dokunuyor!