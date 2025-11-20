Önce şu cümlenin altını çizelim:(18/11/2025.MHP Genel BaşkanıTBMMGrup Toplantısı)kamuoyu ile paylaşılmasınınardından başlayacak dava süreci, CHP'nin,4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Kurultayı ile girdiğiyoldaki varoluşunu ve istikametini belirleyecekkadar önemli olacak. Duruşmaların televizyonlardancanlı yayınlanması tartışmasınagirmeden önce, MHP lideri Bahçeli'nin,oldukça keskin tespitlerinden birkaç cümleyidaha hatırlayalım:Devlet Bey'in, iddianame bağlamındaki bazı vurguları da dikkatle not etmeye değer…Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminin finansmanı amacıylaHırs vebir tertip ve teşebbüsün içine girilmiştir.Devlet Bey'e göre,Esasen yukarıdaki anlatımlar,'nun şahsında düğümlenen veçevresinde toplandığı anlaşılan akçalıilişkiler zincirinin toplumun genelindeki özetindenibarettir.Meselenin bundan sonraki kısmını… Verenin ve alanın inkâr etmediği gerçeklikler karşısında CHP ve Genel Başkanı'in, iddianameyi sistematik olarak yok sayan, körü körüne siyaset anlayışında daha ne kadar ısrar edeceği de belirleyecektir.Elbette adı üstünde,VeYani biz,hüküm verme makamında olmadığımızbilinci ile görünür gerçekliklerle yetinmehassasiyetimizi koruyoruz.

Bu noktada, Ceza Muhakemeleri Kanunu'nda düzenleme yapılması gerekeceğini bizzat Adalet Bakanıaçıkladı.yargılamanın yapıldığı salona giriş hakkı ile ilgili olup, oturumdan kayıt alınması veya anlık yayına verilmesi gibi durumları kapsamamakta.Ayrıca…Ceza yargılamasının objektif dayanakları ile kamuoyu yargılaması niteliği kazanacak süreçlerin üreteceği kriterlerin örtüşmesi de beklenmemeli! Bizde,olmadığı için toplumun yakın ilgisindeki bir davanın canlı yayınlanması, kolayca kitleyi etkileme oyununa çevrilebilir. Ceza Kanunu gölgelenerek sosyal medya veya etki ajanlarının faaliyetleri ağır basabilir ve arı, duru bilgiyi duyulmaz, anlaşılmaz hale getirebilir.Kuşkusuz davanın avukatı konumuna gelen Sn. Özel'in ve İmamoğlu'nu savunacak ekibin, somut iddialara cevap verme yerine iddianameyi ve kanıtları değersizleştirme çabasına girişmeleri, spekülatif başlıklar açmaları, odağı saptırmaları ve yargılamayı siyasallaştırmaları da sürpriz olmaz.İmamoğlu'nun,ile ilgili duruşma öncesindeki tavırları,teatral kabiliyeti, yargı makamını etki ve baskıaltına almaya dönük hamleleri de bilindiğiiçin, bu üslûbunçevrilmesi de kuvvetli ihtimaller arasındaön sırada yer alır.Oysa işin özü bu değil. Yargılamanın mahkeme salonu dışına taşması, taraf seçenlerin trolleri üzerinden yürütülen algı operasyonuna malzeme oluşturur ve bu durum toplumsal huzur ve barışı zedeler. Bırakalım, en geniş salonda, en geniş katılımla yargılama yapılsın. Duruşmayı izleyenler de olup biteni tüm medya araçları ile halka anlatsın…