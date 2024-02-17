CHP zihniyeti,ya bilmez ya da sadece dini açıdanbakar ve dar bir alana hapseder.Oysa camilerin içi kadar dışındada sosyolojik gerçekler vardır. Hattatoplum psikolojisini ölçmek, nabzı tutmakaçısından eşsiz örnekler de sunar.Nitekim yerel seçim çalışmaları için alandabulunan milletvekilleri ve teşkilat mensuplarındanAnkara'ya iletilen sorunlarınbaşındageliyordu. Bunedenle, gerek Çalışma Bakanlığı gerekseAK Parti Genel Merkezi, emeklilere ödenenbayram ikramiyelerinin 2 bin liradan5 bin liraya yükseltilmesini önerdi. AncakCumhurbaşkanı'ın,dün Ordu ve Giresun'da işaret ettiğigibi... Hükümet, acı reçeteler yerine dengelipolitikaları yeğledi. Bütçeyi hazırlarkentüm kesimlerin satın alma gücünügözetti. Hatta bütçenin bağlanan şeklindehesapta olmayan ek ödeme kararlarınıdahi aldı. En düşük emekli aylığının10 bin liraya yükseltilmesinin, emekliyebir defalık 5 bin lira ikramiye ödenmesininekstra maliyeti 300 milyar lirayı aştı.Sn. Erdoğan,derkendemesajı verirken de ekonomininbütününü gözetme gerekliliğini elbettegöz ardı edemezdi. EYT dolayısıyla sistemegiren milyonlarca genç emeklininbütçe üzerinde artan yükü, 104 milyardoları bulan deprem felâketinin faturasınıüstlenmenin zorlukları Cumhurbaşkanı'nıihtiyatlı olmaya yöneltti. Erdoğan'ın,ifadelerini, yılınikinci yarısında açılacak fırsat penceresiniyine dar ve sabit gelirliler lehine kullanmaarzusu olarak okumak mümkün.

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31 Mart yerel seçimlerine gidilirken tam saha siyaset yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, meydan konuşmalarında rakiplerinin siyasal dağınıklığına işaret etse de esasen kendi işine bakıyor ve teşkilatını da buna göre motive etmeye çalışıyor.Lakin mahalli idare seçimlerinin, ülke yönetiminde değişikliğe yol açmayacağı bilindiği için olsa gerek seçmenin kondisyonu halâ istenen düzeyde değil. Buna karşın Cumhurbaşkanımız, 14-28 Mayıs 2023 seçimlerinde kazanılan ivmenin sürdürülmesini, güç tazelenmesini fazlasıyla önemsiyor. Sandıktan çıkacak desteğin, siyasal istikrarı pekiştirmesini, ekonomik öngörülebilirliği artırmasını hedefliyor. Böylece, muhalefet partileri başta olmak üzere, içeride ve dışarıda her türden muhalif odağın eline konjonktürel bir koz vermeyi istemiyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimin kendine özgü özelliklerini de seçmene hatırlatmayı ihmal etmiyor. Yer yer eleştirilse de merkezi yönetim ile yerel yönetim arasındaki uyuma değiniyor. Neden? Çünküolarak formüle edilen AK Parti belediyeciliği, diğer partilerce de taklit ediliyor da ondan. AK Parti modeli olarak kabul edilen sosyal destek ödemeleri ile ev kadınlarına ve gençlere dönük projeler yerel yönetimlerin merkez siyasetine doğrudan katkısını her seferinde ispatlaya geldi. Bununla da kalmadı, bilhassa doğal afetlere müdahale hızı ve mağdurların acısını dindirme gayreti, üstlendikleri rolün ne kadar hayati olduğunu da gösterdi. Tabii ki bir madalyonun iki yüzü misali, belediyelerin mahalli bütçe sınırlarını zorlayan büyük işlere de merkezi idare el attı ve tamamlanmasını sağladı....belirtebiliriz.