Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler göreve gelmesinin ardından ilk kez SABAH Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.Hudutlarımız Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleriyle korunuyor. Hudut emniyeti konusunda, hiçbir ülkede böyle bir sınır sisteminin olduğuna inanmıyorum. Hududa götürdüğümüz kişi "Ben böyle bir şey görmedim" deyip diğer gün yazıyor. Sınır hattında çok katmanlı bir sistemimiz var. Modüler beton duvarlar, yüksek güvenlikli tel çitler, 4 metre derinliğinde 4 metre genişliğinde hendekler. Hendekler çok önemli. İran sınırında planlanan 376 kilometre hendeğin 341 kilometresini bitirdik. Bu sene tamamını bitireceğiz. Bu hendeklerden geçilmesi çok zor. Suriye sınırındaki duvarlarımızın yüksekliği 3 metreydi. İran sınırında yeni yaptığımız duvarların yüksekliğini 4 metre. Bunun üzerinde de 1.5 metre tel çit var. Buradan belki 1 kişi 2 kişi falan geçebilir. Ancak duvarı geçseler bile onun arkasında komando keşif unsurları var. Daha arkada jandarmanın pusuları var, onun arkasında polisin pusuları var. Hudut güvenlik sistemimiz dünyadaki örnekleri arasında en iyilerden biri.Suriye'de barış olması için Cumhurbaşkanımız çok samimi olarak yoğun çalışmalar yapıyor. Bunun başlangıcı olarak da kademeli görüşmeler yapıldı. Türkiye samimi olarak barış istiyor. Ama bizim hassasiyetlerimiz var. Sınırlarımızın ve halkımızın güvenliği sağlanmadan oraları terk etmemiz düşünülemez. Bu konuda Suriye Devlet Başkanı'nın da daha aklıselimle hareket edeceğine inanıyorum. Suriye'ye barış gelebilmesi için en önemli aşama ise yeni anayasanın yapılması ve kabul edilmesi.Tahıl sevkiyatının durması çok ciddi sonuçlar doğurdu. Şu anda BM Genel Sekreteri'nden tutun dünya liderlerinin tamamına yakını bu sorunun sadece ve sadece Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından çözülebileceğine inanıyor. Ben kişisel olarak da bunu sadece Cumhurbaşkanımızın çözebileceğine inanıyorum.Bazı müttefiklerimizin zaman zaman dile getirdiği Karadeniz'de çok kuvvet bulundurma hususunun çok güvenlik anlamına gelmeyeceğini, aksine bölgede gerilimi artıracağını ifade ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak Montrö'yü şu ana kadar tarafsız, adil ve itidalli bir şekilde uyguladık, uygulamaya devam edeceğiz.Yunanistan ile Cumhurbaşkanımızın görüşmelerinden sonra pozitif bir döneme girdik. Güven artırıcı önlemler kapsamında Harp Okulları arasında sportif etkinlikler gibi bazı faaliyetlere başlama konusunda iki taraf da olumlu düşünüyor. Bunu 2024'te uygulamaya başlatabiliriz. Yunanistan Savunma Bakanı deprem bölgesini gezmek istediğini ifade etti. Ağustos sonrası deprem bölgesini ziyaret edebiliriz.Göreve yeni başlayan iki bakan olarak bir telefon görüşmesi yaptık. İsrail Başbakanı Netanyahu, Cumhurbaşkanımızı ziyarete gelecekti ama bir rahatsızlık geçirdi. O gelsin, gitsin ondan sonra biz de görüşürüz.Mısır ile ilgili çok zaman kaybetmedik. Mısır ile ilişkilerin çok hızlı düzelebileceğine inanıyorum.Cumhurbaşkanımız Libya'da büyük liderlik gösterdi. Herkes Türkiye olmadan orada bir çözümün olmayacağının farkında.FETÖ'DEN Türkiye'de en çok zararı gören TSK'dır. Bunlar terörist. 24 binden fazla personeli attık. Bize gelen her bir bilgi doğrultusunda gerekli işlemi yapıyoruz ve ilgili şahısların ilişiğini kesiyoruz. TSK içindeki en son FETÖ'cünün de ilişiği kesilinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Benim şahsi görüşüm (TSK içindeki FETÖ'cüler) büyük oranda temizlendi.PençeKilit bölgesinde terör örgütlerinin inlerine girdiğimizde dağların içerisine kazılarak oluşturulan birbirine bağlı çok katlı mağara/sığınak yapısının, mühimmat ve yiyecek stoklarının bilinenden çok daha fazla olduğunu gördük. Mağaraların içerisine telli haberleşme sistemleri bile kurmuşlar. Mağaralarda 6-9 aylık yiyecek ve mühimmat stoklamışlar. Her yeri mayın ve el yapımı patlayıcılarla tuzaklamışlar. Mehmetçik, mayınlı bölgenin büyük bir bölümünü temizledi. Tüm mağara ve sığınıklara tek tek giriliyor. Kendilerini bekleyen sondan kaçamayacağını bilen teröristler, taciz ve saldırı girişiminde bulunuyorlar. Mehmetçik, silah arkadaşlarının kanını bugüne kadar yerde bırakmadı bundan sonra da bırakmayacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Teröristler için tek yol Türk adaletine teslim olmak. Teröristler ve onların uşaklık ettikleri karanlık şer odaklarına karşı biz de diyoruz ki; kim nasıl destek verirse versin asil milletimizi terör belasından kurtarmakta azimliyiz ve kararlıyız. Bunun için gereken güç ve kudrete de sahibiz.40 adet yeni F-16 Viper alımı ve 79 tane de modernizasyon kiti almak istediğimizi ilettik. ABD tarafından artık somut adımlar atılmalı.Türk savunma sanayii çok hızlı bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla ifade ettiği "yerli ve milli" mottosu gerçek anlamda ürünlerini vermeye başladı. Bu silahlarımızı, hemen hemen her gün gerçek çatışma ortamında kullanıyor ve deniyoruz. Savunma sanayiimizin avantajı, sahadaki tecrübelerimizi tezgâhlara aktarabilmemiz.F-35'i bize vermediler. Biz de Kaan'ı üretiyoruz. Azerbaycan ile anlaşma imzalandı, Pakistan ile de imzalanmak üzere, başka ülkeler de var. Onlar da gelecekler. Türk yıldızları Hürjet'le birlikte uçacak. Bütün dünya SİHA'larımızın kabiliyetini ve etkinliğini kabullendi. Hem TUSAŞ'ın, hem BAYKAR'ın etkili ürünleri bütün dünyada tercih edilen ürünlere dönüştü. Fabrikalarımız ve üretim tesislerimiz talepleri yetiştirebilmek içini gece gündüz çalışıyor. SİHA'lar operasyonlara zaman tasarrufu sağladı.