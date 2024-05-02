02 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Okan Müderrisoğlu MHP ile konuşmak...
OKAN MÜDERRİSOĞLU
MHP ile konuşmak...

MHP ile konuşmak...

02.05.2024, Perşembe

Şimdiye kadar ilişki biçimi şöyle gelişti:
İki lider belirli aralıklarla bir araya geldi.
Sosyal medya paylaşımlarına mana yüklenerek fikir yürütüldü.
Sınırlı ve süreli olarak iki taraftan ekipler, özel gündemli toplantılarla yetindi.
Sonra...
Liderler arasındaki güven ve anlayış birliğini parti yönetimleri düzeyinde içselleştirecek, sürdürülebilirliğini tahkim edecek, artı ve eksilerini samimiyetle masaya yatıracak çalışmalar yürütülmedi.
Elbette... İki ayrı partiden, iki ayrı kurumsal ve organizasyonel yapıdan, iki ayrı siyasal tabandan söz ediyoruz. Benzeşen yönler olsa da kimse kimseye benzemek durumunda olmadığı gibi siyasal iddiasından ve karakterinden taviz vermesi de beklenemez.
Hatta bir adım ileriye gidelim... Her sandığın ardından seçmenin tercihi ve mesajı yorumlanırken iğneyi kendisine batıramayan kimi siyasal aktörlerin, çuvaldızı bir diğerine batırmaya çalışarak asli sorunu ve sorumluluğunu perdelemesi de kabul edilemez!

***

Öngörülebileceği gibi AK Parti ile MHP arasındaki siyasi ortak paydadan, Cumhur İttifakı'nın siyasal sistemdeki yeri ve öneminden bahsediyorum.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki özgün diyalog tarzı, içeriğe dair paylaşımlar sınırlı olsa da iki liderin genel duruş ve ifadelerinden epeyce anlaşılabilir yönler bulunabiliyor. Görüşme serisinin; ülkenin iç ve dış politik gelişmelerine ilişkin boyutlarla şekillendiği ama aynı zamanda iki partide yanlış anlaşılmalara yol açan, işbirliğine zarar verme potansiyeli taşıyan kişi ve konulara da set çektiği genel kabul görüyor!
Ama artık...
"Devlet Bey ne demek istedi?", "Sosyal medya paylaşımıyla kimi hedef aldı?", "Devlet bey, filancadan rahatsızmış" türü spekülâsyonları kökten gidermek gerekiyor.
Neden?
Gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekse Sn. Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın ruhuna sahip çıkıyor ve yüklendiği misyonu vurgulamayı sürdürüyor!"
Bu da demek oluyor ki... Cumhur İttifakı'nı oluşturan şartlar, bugünkü karşılığı ve yarına dair misyonu sürekli göz önünde tutulmalı.
Gelelim bam teline...
MHP'nin ittifaktaki varlığı ile Kürt kökenli seçmenin tercihleri arasında korelâsyon kurma çabalarına... Daha açıkçası, MHP ile yol yürümenin Kürt kökenli seçmende davranış değişikliği yarattığı iddiasına... Aslında bu sorunun cevabını Devlet Bey son grup konuşmasında verdi. Ve dedi ki... "MHP, terörü hak arama vasıtası gören, bölücülüğü demokratik mücadele şeklinde gösteren mihraklara direnecek, Kürt kökenli kardeşlerimizi amasız, fakatsız bin yılın hatıralarıyla kucaklayacaktır!"
Şimdi...
Terörle mücadele tarihi kritik eşiğe ulaşmışken AK Parti'nin bu noktada duracağını düşünebilir miyiz? Veya Diyarbakır Anneleri'nin nöbetine kayıtsız kalacağını varsayabilir miyiz? Milli Birlik ve Beraberlik Projesi'nin, Suriye'nin kuzeyinde kanton oluşturma, sonra Irak ve Türkiye ile birleştirme plânı ile birlikte Kandil tarafından çökertildiğini, YPG'nin ise ABD eliyle büyütüldüğünü görmezden mi geleceğiz? Terör örgütünü açıkça himaye eden CENTCOM stratejisinin Türkiye için milli güvenlik tehdidi olarak tanımlanma aşamasını unutacak mıyız?
Kaldı ki... Gizli ajanda kuşkusu oluşturmadıkça, milli beka adına MHP ile pek çok konunun konuşulması her zaman mümkün. "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" düsturu korunarak mesafe alınması da şaşırtıcı olmaz.
Demem o ki...
AK Parti ile MHP arasına karışan siyasal frekans bozucuların, bahane üreten, karşı tarafa fatura kesen unsurların varlığı, değişmiş(!) gibi görünen CHP'ye geniş alan açar.
Bu nedenle... AK Parti ile MHP arasında, liderlerin çizdiği çerçevede mutemet isimler üzerinden düzenli gündem değerlendirmesi yapılması ya da bir mekanizma kurulması ciddi ihtiyaç!

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
İstihdam ve rekabet gücü için ortaklık 30.04.2024 Salı
İYİ Parti... Acil yoğun bakım! 28.04.2024 Pazar
Siyasi mahalleler hareketli 27.04.2024 Cumartesi
Görmesi netleşen Özel, açıkgöz CHP’liler... 25.04.2024 Perşembe
Makbule Atadan... ‘İnsanüstü Atatürk... Hakiki Atatürk’ 23.04.2024 Salı
Değişim, dönüşüm ve zamanın ilerisinde koşmak 20.04.2024 Cumartesi
Erdoğan... Bir Liderlik Dersi! 18.04.2024 Perşembe
İran, İsrail... Madalyonun iki yüzü! 16.04.2024 Salı
Dönüm noktaları ve Devlet Bey... 13.04.2024 Cumartesi
Sü uyur, düşman uyumaz! 11.04.2024 Perşembe
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA