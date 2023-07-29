Kabul edelim ki Merkez Bankası Başkanı, kamuoyu ve medya önündeki ilk sınavını başarıyla verdi. Performansı etkileyiciydi. Nitekim Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nın ardından yapılan yorumlar da oldukça olumluydu. Ama Türkiye tecrübesi esas alınırsa, tek kişi üzerine oyun kurmaya hevesli piyasa aktörlerinin gazına da gelmemek gerekiyor! Elbette, nedenlerini izah edeceğim ama önce gözlemlerimi paylaşayım:Sn. Başkan, görevi üstlenmeden önce, Türkiye ekonomisinin gerçeklerini, siyasi dinamikleri ve Merkez Bankası'nın kadrosunu iyi çalışmış.Sunumunda... Öne çıkarılan başlıklardaki seçicilik, farklı hedef kitle ve ilgi alanlarına dokunuş, anlatımda akıcılık ustacaydı.İzleyenleri belli bir alana odaklamayı aynı zamanda polemikten uzak durmayı hedefliyordu.Düne takılıp kişisel konularda patinaj yapmak yerine ileriye bakmayı esas alıyordu.Muhtemel sorulara ve soru soracak isimlerin profillerine hazırlık yapıldığı anlaşılıyordu.Sonda verilecek mesajı başta vererek, kendisine geniş alan açıyordu.Kıyafet seçimi, saç stili, aksesuar (ay yıldızlı broş) tercihi de profesyonelceydi....Kritik kurumların başına geçen isimlerin özgeçmişi, üslubu, icra biçimi merak uyandırır ve büyüteç altına alınır. Haliyle biz de genel kuralın istisnası olamadık. Dışarıdan bakan gözle kısa bir özet yaptık.Gelelim konumuzunBir ekonomik programın güven vermesi ve uygulanabilir olması bazı ön şartlara bağlıdır. Ve şimdilerde pompalanmak istendiği gibi Merkez Bankası ve elindeki araçlar bu süreçlerin en başında değildir.Tartışmasız olarak siyasi istikrar, öngörülebilirlik ve bütün bunları ayakta tutan güçlü liderlik. Bu bağlamda, liyakatli kadrolara ve aralarındaki uyumun önemine de değinmek gerekir. Ki ekonomik kararların oluşumuna etki eden isimlerin senkronizasyonu kanımca ince ayarları zorunlu kılmakta.Sağlam maliye politikası, azaltılmış borçlanma gereği, genişletilmiş vergi tabanı.Sermaye yeterliliği güçlü, stres testlerine dayanıklı, ekonomik büyümeyi destekleyen finansal sektör. Bankacılık yanında derinleşmiş sermaye piyasaları ve sigortacılık sektörü.Bir takvim dâhilinde işleyen ve makro ekonomik politikalardan başlayıp eğitim, istihdam, enerji ve yargıya kadar uzanan yapısal reform süreçleri.Bu 4 taşıyıcı sütunun dayanıklılığı ise tutarlı ve şeffaf para politikası ile pekiştirilebilir. Parasal operasyonlar günlük olduğu ve anında sonuç verdiği için hem popüler hem de dikkat çekicidir. Lakin fiyat istikrarına giden yol güllük gülistanlık değil, dikenlidir!...Hali hazırda en hassas gündemimiz,dair tespitlerde düğümlenmekte.Sn. Cumhurbaşkanımızın, faizebilhassa yüksek faize endeksli reçetelere mesafeliduruşu bir sır değildir. Bu noktada Sn.Erkan'ın, Cumhurbaşkanımızıbelirleyici olduğu unutulmamalıdır.Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın,son kabine sonrasındaki şu beyanlarını bir kezdaha okumakta yarar vardır:Belli ki Başkan Erkan, reel faiz marjının sıfıra yaklaştırılmasının öncelikli mesele olduğunu Sn. Cumhurbaşkanımıza aktarmış. Risklerin nasıl fırsata dönüştürülebileceğini söylemiş....Gerek Hazine ve Maliye Bakanı'in gerekse Merkez Bankası Başkanı'ın önünde bir fırsat penceresiaçılmıştır. Onların başarısı, şahsi hanelerindençok Türkiye'nin başarısı olacaktır.Cumhurbaşkanımızın itimadı korunmalı, piyasanınüretmeye çalıştığı yeni Derviş, Babacanmodelinden de uzak durulmalıdır.