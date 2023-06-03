Genel Kurulu'nda herkesin görebileceği şekildeyazısı vardır. Egemenliğin kaynağı yazılı olmasına yazılıdır da 103 yıllık Meclis tarihinde, bu sözün hakiki manasını bulduğu dönemler -maalesef- sınırlıdır.Egemenliğin millet dışındaki ortakları, vesayet odakları ve kayıt dışı siyaset unsurları,siyaseti hem şekillendirdiler hem de anayasal kurallara bağladılar. Yetmedi! Muhtıralar, darbeler, post modern darbelerle güyaDaha doğrusu yaptıklarını zannettiler. Aslında, milletin iradesinin üstünden silindir gibi geçtiler.... Bu aziz millet, sandık yoluyla devletin yönetimine meşruiyet temelinde her zaman el koymayı başardı.anlayışını tarihin karanlık sayfalarına gömdü.

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Dün TBMM'de,vardı...Bugün de doğrudan ilk kez halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı'ın...Cumhurbaşkanınıntartışmalarınıhatırlayalım. Her cumhurbaşkanıseçiminin yarattığı siyasal sancıları bir kezdaha hissedelim!Meclis'te karşılaştığımız Kamu Başdenetçisi, 28 Şubat'ın canlı şahidi'un da dediği gibi...Sanırım, güncel durumu bundan daha güzel özetleyen sözler nadir bulunur....Meslek büyüğümüz, merhumağabeyimiz için de bir iki satır kaleme almak isterim. Bir döneme damgasını vuran, kendisinden sonraki dönemleri de etkileyen isimlere ender rastlanır. Mehmet Abi, nev'i şahsına münhasır kişiliğiyle, medya tarihinde özgün yerini çoktan aldı. Onun içindemek bile az kalır,Uzun gazetecilik yıllarında, demokratik duruş gerektiren anlarda, o sınavları başarıyla geçmişti. 28 Şubat sürecinde medyada sürgün yeme pahasına mazlumdan yana tavır almıştı. Manevi kimliğinde haysiyet madalyası olarak parlayan demokrasi mücadelesi, umarım ve dilerim iki cihanda da kendisini aziz eder... Rahmet ve dua ile...