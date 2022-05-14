Esasen doğal akışına bırakılsa daha iyiydi. Hakiki manada anlaşılması için fırsat verilmeliydi. Ama ilk günden kendisine öylesine misyon yüklendi ki... Hangi falsoyu verse mazur görüldü. Siyaseten ofsayta düştü,denildi.diye hak ettiğinden fazla sahiplenildi. Zafer sarhoşu (!) taraftarları ise kara sevdaya düşmüş âşık misali, kusurlarını hiç görmek istemedi.O da bu rolü benimsedi. Şahsi oyununu oynama, arkasındaki desteği politik ihtirasları için kullanma yolunu seçti. Ne zaman ki İstanbul'da belediyecilik adına bir başarı öyküsü yazmadan, direksiyonu Ankara'ya kırdı... İşte o andan itibaren, sert ve hızlı girdiği virajda fena savrulma yaşadı.Peki,Tabii kiLakinŞimdi,siyasi makyajını tazeleme, yakın çevresindenaldığı yumruklarla yara bere içindeki algısınıdüzeltme ve yeniden pazarlık masasına oturmaçabasında!

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Tahmin edileceği üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nun siyasi çizgisindeki kırılmaları anlatıyoruz. Üstelik belediye meclisinde çoğunluğun AK Parti'de olduğu bilindiği için, yapamadıklarına ilişkin mazereti de hazır olan bir isimden söz ediyoruz. Yani, ona oy verenler,senaryosuna,daha bu film çekilmeden, fragman aşamasındabile ikna olmuşlardı. Nasıl olsa AK Partidöneminde İstanbul'un temel altyapı yatırımlarıbüyük ölçüde tamamlanmıştı. 5 yılı doğrudeğerlendirse,hemen hiç sorgulanmayacaktı.İletişim danışmanı başta olmak üzere, stratejik çalışma arkadaşları,yanıp tutuştukları için Başkanın şişirilmiş egosunu, halka ilişkiler düzeyine yaklaştırmak yerine, siyasi hava yakalaması için bu balona gaz verdiler. Ve beklemedikleri bir yerden darbe aldılar. Gölgesini büyüttükleri ve arkasına gizlendikleri Başkanları, bizzat onların yüzünden CHP Genel Merkezi'nden, CHP üzerinden kurumsal muhalefetine zemin bulanlardan ve ideolojik kamplaşmadan beslenenlerden sağlı sollu yumruk alarak sarsıldı.

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Mesele, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, medyada geniş bir yelpazeye açılma çabasından veya toplumsal/siyasal kapsama alanını genişletme iddiasından ibaret de değil.Kısaca özetleyecek olursak...Hayallerle/GerçeklerYakıştırmayla/OrijinalSiyasal mühendislikle/Toplumsal sahicilikİstanbul'da seçimi kazanma rüzgârıyla/ Ankara'da iktidara uzanma hırsı arasındaki zıtlıklar ve tutarsızlıklar nihayet'nun doğru siyasi kantarda tartılmasına, kalibresinin ölçülmesine ve söylemi ile eylemi arasındaki farkın fark edilmesine vesile oldu.diye sorarsanız...Kanımca, İmamoğlu önce kendisini İstanbul'da belediye başkanlığı adaylığı için öneren çevrelere, hatta kişilereardından İstanbul halkı ileve nihayet CHP Genel Başkanı'nundediği, 6 benzemez ortağı ile kurduğu konsorsiyumdan vize almak durumunda.Bu kadar hesabın aynı anda görülmesi de yetmez. Bir de tüm Türkiye'yi ikna edecek, dil, karakter, liderlik ortaya konmalı ki 55-56 milyon seçmen de tercihini yapabilsin.Yani... İmamoğlu, çok bilinmeyenli denklemle savaşmak ve yabancı büyükelçilerden medet ummak yerine, İstanbul'daki denklemleri çözdükten 5 yıl sonrasına bakarsa belki..."Hürriyet ve Anayasa Bayramı!"Adnan MenderesFatin Rüştü ZorluHasanPolatkan