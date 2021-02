Prof.konuya net birgiriş yaparak,döviz rezervlerinedair muhtelif iddiave yorumlara teknik karşılıklarverdi.Bir süredir, özellikle sosyal medya ortamında, Merkez Bankası döviz varlıkları üzerindensorusu ileri sürülerek, bir tür suistimal, iltimas algısı yaratılmaya çalışıldığı görülüyor. Muhalif siyasi partilerin sözcülerinin de eşlik ettiği bir faaliyet, giderek organize hal alıyor...İlgilenenler ve samimiyetle merak edenler için birkaç kritik hususa değinelim. Anlamak istemeyenlerin yanı sıra ön yargıyla malûl olanları da niyet ve hedefleri ile bir kenara not edelim.Döviz rezervlerinin özellikli günler için tutulduğunu belirtelim. Günü gelince hazine ve kamu ödemelerinin yapılabilmesi, ithalatın finansmanı, ekonomik aktivitenin sürdürülebilirliği adına, döviz rezervleri bir tür hava yastığı görevi görür. Rezerv, yerine konulamaz varlık da değildir!Döviz rezervlerine ilişkinsöylemi ile vatandaşların ve piyasalarınzihninin kirletilmesi gayretleri hakikatenibretlik. Aman dikkat diyorum!Nedeni çok açık...Merkez Bankas�� bilançosunda,bankalarınve kurumlarınkayıtlarında, ödemelerdengesi hesabındarezervlerin seyrinedair somut verilerbulunuyor. Yani Türkiye,döviz işlemlerini kişiye ve kuruluşa özelve kapalı devre yapmıyor. Her şey şeffafortamda cereyan ediyor.Türkiye'ye özgü faktörler siyasal tercihler ile Türkiye'yi hedef alan girişimler üzerinde de ayrıca durmak gerekiyor. Zira her kararın kendi iç tutarlılığı, şartların gerektirdiği hassas yönleri ve fırsat maliyeti bulunuyor.Ağustos 2018. Yeni Ekonomi Programı'nın hemen öncesinde ve yeni hükümetin daha ilk aylarında, eski ABD Başkanı Trump'ın Türkiye ekonomisine açıktan saldırısı.2019 baharında ve yazında yerel seçimler sırasında gerçekleşen dış kaynaklı ve iç destekli kur atakları.2020 yılında tüm dünyayı kökten sarsan pandemi şokunun ekonomik ve toplumsal etkileri.her ortamdadeğişik karakterler kazanan gelişmelerkarşısında aynı zamanda tercihe de zorlandı.Ya IMF'ye gidecekti. Ki bunu epey isteyenler de oldu.Ya faizleri şok biçimde artıracaktı. Ki dünya, pandemi krizini aşmak için faizleri indirip parasal genişlemeye giderken Türkiye'nin faize abanması, reel sektörü felç edecekti.Ya da objektif ve sübjektif gerekçelere dayanan döviz talebini karşılayacak ve bir geçiş dönemini takiben rezerv tablosunu onarıcı önlemleri devreye alacaktı.Dediğim gibi burada stratejik tercihler, siyasi öncelikler ve ekonominin geleceğine dair öngörüler söz konusu idi.Dövizi satan ne kadar belli ise alanlar da o kadar belliydi. Cari açığın finansmanı, kamunun enerji şirketlerinin ödemeleri, Türkiye piyasasından çıkmak ve türbülansı artırmak için konuşlanan spekülatif uluslararası sermayenin talebi, şirketler kesimi ile dövizi yatırım aracı olarak gören bireylerin alımları...Son bir not daaktörler ilekişilere dair.O kadar uğraşmalarına, senaryo yazmalarına gerek yok. Neden?Çünkü onların sandığı gibi bir hesap yok da ondan.Mesele, Hazine ve Maliye Bakanı'ın ya da Merkez Bankası Başkanı'ın şahsi meselesi değil. Onlarınbaşarılı olmaları, Türkiye'nin başarısı demek.Haliyle ortaya çıkacak netice, siyaseten tüm süreçlerin sürükleyici gücü Cumhurbaşkanı'a yazacak.Hepimiz aynı gemideyiz. Tabii ki eleştiri ve önerilerimiz olur. Bunlar iyi niyetlidir, endişe etmeyin, güdümlü falan değildir! Asıl bakılması gereken yer ise fitne ateşi yakıp bu ateşe odun atanlardır. Onlar sureti Hak'tan görünenlerdir. Tam da bu nedenle doğru yerlere bakılması hem zaruri hem de bizce kardeşlik hukukunun gereğidir!