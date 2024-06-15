Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'daki temaslarının ardından dün G7 zirvesine katılmak için İtalya'ya geldi.

Zirve kapsamında Başkan Erdoğan'ı, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni karşıladı.

Erdoğan ile Meloni bir süre sohbet etti. Zirve boyunca yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Başkan Erdoğan, ilerleyen saatlerde ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü.

Küresel siyasetin nabzının tutulduğu zirvede, İsrail'in Gazze'deki katliamı, Rusya-Ukrayna Savaşı ve ekonomik işbirliği konuları görüşüldü.

Başkan Erdoğan, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes sağlanması ve insani yardımların Filistinlilere ulaştırılması için çaba sarf etmek gerektiğini ifade etti.







Liderler liginin en üst düzey isimlerinin davetli olduğu zirvenin başkent Roma'da değil Güney İtalya'da yapılmasının özel bir sebebi var.

Başbakan Meloni, genelde tatillerini geçirdiği Salento bölgesinin tanınması için zirvenin Bari'de yapılmasını istemiş.

Cumhurbaşkanı temaslarına devam ederken gazeteciler zirvenin yapıldığı alana alınmadığı için bölgeyi inceleme fırsatı buldum.

İtalyan çizmesinin güneyinde yer alan Salento, popüler bir tatil bölgesi değil. Ancak bu bir avantaj.

İtalya'nın bilinen şehirlerine göre çok daha ucuz, huzurlu ve tarihi açısından da çok zengin.

Bu bölgenin merkezlerinden biri de Lecce.

Barok mimarinin altın döneminin en nadide eserlerini bu küçük kasabada görmek mümkün.



İTALYA'DA OSMANLI KÜLTÜRÜNÜN İZLERİ

Lecce, Türk tarihi açısından da önemli.

Fatih Sultan Mehmed zamanında Gedik Ahmet Paşa'nın büyük katkılarıyla alınan şehir, bir yıl Türk hâkimiyetinde kalan tek yer. Dolayısıyla Osmanlı kültürünün izleri hâlâ mevcut.









Türkiye'nin Ege kıyılarını andıran Lecce'de Meloni'nin partisiyle ilişkilendirilen ünlü İtalyan diktatör Mussolini hâlâ çok sevilen bir karakter.

İtalya'nın en fakir bölgelerinden biri olan Lecce'ye suyu getirdiği ve hastane yaptırdığı için Mussolini hayırla yâd ediliyor.

Son Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oylarını artıran İtalyan başbakanın bölgeye ilgisinin duygusal olduğunu da söylemek mümkün.