31 Mart 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Melih Altınok Hakan Bayrakçı mı Hilmi Daşdemir mi?
MELİH ALTINOK
Hakan Bayrakçı mı Hilmi Daşdemir mi?

Hakan Bayrakçı mı Hilmi Daşdemir mi?

31.03.2024, Pazar

Hafta sonu iki kamuoyu araştırma şirketinin peşi sıra açıkladıkları anketler çok konuşuldu.
Biri Sonar'ın sahibi Hakan Bayrakçı'nın X üzerinden duyurduğu 4 bin 288 kişiyle yapılan araştırma.
Diğeri ise Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir'in 16-20 Mart'ta 3 bin kişiyle yaptığı araştırma.
İki araştırma arasında büyük bir fark var.



Dolayısıyla sosyal medya kazan gibi kaynıyor. AK Partili seçmen Bayrakçı'nın manipülasyon yaptığını iddia ediyor, eski seçim anketlerini hatırlatıyor.
Akşama her şey netleşecek.
Ama iki aday arasındaki fark Bayrakçı'nın dediği gibi de çıksa, Daşdemir'in dediği gibi de çıksa tartışmalar devam edecek.
Zira seçime günler kala sonuçları çok farklı iki anket açıklamanın siyasi etkileri olan bir tercih olduğu ortada.

***


OYLARIMIZI AĞACA MI BASIYORUZ ŞİMDİ?
Seçime bir gün kala Karadeniz kıyısında bir video çeken DEM İstanbul adayı Meral Danış Beştaş, seçmenlerine şu mesajı verdi:
"...Siz de mutlaka sandığa gidip oyunuzu kullanın. Unutmayın ve kimseye kulak asmayın. Sandıkta kendinize oy verin. İrademizi ve duruşunuzu herkese gösterin. Ağaca basıyoruz oyumuzu, mührümüzü. Tabii ki oyları DEM Parti'ye veriyoruz..."



Bu ne Allah aşkına! Ünlülerimizin oynadığı "sandığa git" spotlarına benzememiş mi?
Keşke biraz daha ipucu verseydiniz, net konuşsaydınız Meral Hanım. Baksanıza partinizin Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları hâlâ Ekrem İmamoğlu'na oy istiyor.

***


ŞİMDİ RİCHARD'I DAHA ÇOK MERAK ETTİM
Okan Bayülgen, Anadolu Ajansı'na verdiği bir röportajda, 50. temsilini yaptığı Richard isimli oyunu hakkında konuşmuş.
Oyunun asıl meselesinin "öteki" olduğunu anlatan Bayülgen şunları söylüyor:




"Richard'ın da bir öteki olması bizi çok ilgilendirdi. Yani kraliyet ailesine doğmuş ama kral olamayacak bir öteki. Buradan İngiltere'ye giden ya da güneyimizden, güneydoğumuzdan bizim topraklarımıza gelenler, aslında ortak bir kaderi paylaşıyor 'öteki' olarak. Biz göç alıyor, sığınmacı alıyoruz, onlara öteki muamelesi yapıyoruz. Biz de çalışmak, eğitim ya da yerleşmek için başka ülkelere, örneğin Kıta Avrupası'nda Berlin'e, Paris'e, Londra'ya gidiyoruz. Biz de orada öteki muamelesi görüyoruz."
Ne güzel, uzun zamandır işlerini anlatan sanatçıların ağzından böylesine dolu cümleler duymuyoruz.
Ve tabii ki empati yaptığı, anlamaya çalıştığı için "sanatseviciler" Bayülgen'e çok kızgın. "Saray'ın sanatçısı" diyen bile var.
Ne zamandır aklımdaydı, şimdi Richard'ı daha çok merak ettim. En kısa zamanda izleyeceğim.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Yeniden Refah’ın şartları 30.03.2024 Cumartesi
Yeniden çözüm süreci olur mu? 29.03.2024 Cuma
DEM İstanbul’da ne kadar oy alacak? 27.03.2024 Çarşamba
Moskova’daki katliam Gazze’deki soykırımı unutturdu 25.03.2024 Pazartesi
Putin’i dünya savaşına kışkırtıyorlar 24.03.2024 Pazar
Seçim sonrası Erdoğan’ın gündemi refah 23.03.2024 Cumartesi
Kılıçdaroğlu’ndan para sayma görüntülerine ‘yorumsuz’ yorumu 22.03.2024 Cuma
Kaftancıoğlu suçu üstlenecek mi? 20.03.2024 Çarşamba
Tilki şimdi seçim havasında 18.03.2024 Pazartesi
Japonya işgal altında ne anlatıyorsunuz? 17.03.2024 Pazar
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA