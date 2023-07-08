Lise bittiği yıl sırt çantamı yüklenip Kuzey Ege'den başlayarak ta Mersin'e kadar günlerce süren bir tur yapmıştım.

Maceramın esprisi asla ulaşıma para vermemek, gideceğim yere otostopla ulaşmaktı.

Zaten cebimde doğru düzgün para da yoktu. Ama ne gam, nasıl olsa uyku tulumum sırtımdaydı, istediğim yerde kamp kuruyordum. Konservelerim de vardı.







Aradan geçen sürede öyle zevkli, öğretici, heyecan dolu bir tatil geçirdiğimi hatırlamıyorum.

Gevezeliğimin tek sebebi cumartesi yazısı yazmam değil.

Dün sosyal medyada Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Seyahatsever" isimli projesine denk geldim.

Kampanyanın ismi biraz takır tukur ama gerçekten işlevsel.

Yurtiçinde geziye çıkan gençlere devlet yurtlarda geceleme imkânı sağlayacakmış.

Alın yanınıza bir arkadaşınızı, yapın planınızı, çıkın yola.

İyi ki yaptım diyeceğinize garanti veririm.

"Devir kötü nereye?" diyenlere de aldırmayın.

25 yıldır unutamadığım seyahatime çıkarken bana da öyle diyorlardı. Şimdiye kadar da iyi dedikleri bir devre şahit olmadım.

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ADALETİN BU MU DÜNYA

Tüm ülkeyi son ana kadar aday kim olacak diye tartıştırıp oyalayan, HDP ile İyi Parti'yi yan yana getirip oylarını almayı başaran Kılıçdaroğlu, içlerindeki en iyi olduğunu kanıtlamadı mı?







Bu peformansına rağmen seçimden beri Kemal Bey'in yüzünden düşen bin parça...

Düne kadar "Yetiş demokrat dede" diyenler bile kendisini yerden yere vurmaya doyamıyorlar...

Kıllarını kıpırdatmadan onlarca vekil alıp Meclis'te grup kuranlarınsa ağızları kulaklarında.

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PEKİ ADAYINIZ KİM OLACAK?

Harçlar ve KDV oranlarındaki zamları eleştiren CHP Milletvekili Mahmut Tanal erken seçim çağrısı yapıyor.

Evet, Tanal partinin önde gidenlerindendir.

Kapatılan FETÖ'nün yayın organlarının önüne tescilli FETÖ'cülerden bile önce giderek gözyaşı döken oydu mesela. Özgür Özel bile eylemlere çok sonra yetişebilmişti.

Seçimin üzerinden 1 ay geçmişken yaptığı sandık çağrısıyla da laf olsun torba dolsun muhalefetine öncülük etmeyi sürdürüyor.

Çünkü biliyorsunuz Tanal, CHP için bulunmaz Hint kumaşı siyasetçi profilinin tipik örneği.

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THREADS TUTMAZ

Zuckerberg'in Twitter'a alternatif olarak piyasaya sürdüğü Threads çok büyütülüyor.







Aslı varken kimse suretine yönelmez. Kaldı ki Zuckerberg'in bir kez üye olanın Instagram hesabını silmeden çıkamadığı yeni uygulaması tuzaklarla dolu.

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ÇALIŞANA DOKUNMAMALI

Yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın önceliğinin sığınmacılar olduğuna dair yorumlar yapılıyor. Basında sınırdışı edilen sığınmacılara dair haberler de Yerlikaya'yla birlikte arttı.

Bugüne kadar konuyla ilgili eleştirilerim yabancı düşmanlığı üzerindendi. Düzenin sağlanmasına yönelik adımlara elbette kimsenin itirazı olamaz.







Ne var ki kontrollerin, kâğıt toplayıcılığı, fırıncılık, oto yıkama, tamirhane, ev temizliği, hasta ve yaşlı bakıcılığı gibi işlerde çalışan yabancılar üzerinde yoğunlaştığına dair eleştiriler de göz ardı edilmemeli.

Çünkü bu kişiler kendi yüklerini omuzluyorlar, kimsenin elini sürmek istemediği işleri üstleniyorlar. Tıpkı ABD'deki "legal illegal" işçiler gibi toplumsal bir ihtiyacı gideriyorlar.

Ama ne yazık ki işyerleri ve evleri sabit olduğu için de Gaffar Yakınca'nın ifadesiyle muhbir vatandaşın ihbarlarına kolay yem oluyorlar.