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MELİH ALTINOK
Bırakın aferin demeyi adamı öperler bile Ali Bey

Bırakın aferin demeyi adamı öperler bile Ali Bey

01.02.2023, Çarşamba

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'deki programında 6'lı Masa'nın mutabakat metnini muzaffer bir komutan edasıyla sallayarak anlatıyor:
"Zor değil mi? Zor ama yapacağız dedim, başardık işte. Yani Avrupa'dan da bakacaklar ve hayranlıkla diyecekler ki 'Aferin Türkiye'de şuna bak' diyecekler ya."
İsmail üzerinde durmadı, geçiştirdi ama herkes, 6'lı Masa'nın mutabakat metninin kimi ikna etmek için çırpındığının itirafı olan bu sözleri konuşuyor...



Siyasetçiye "ezik" diye veryansın eden iktidar taraftarlarını mı ararsınız, yine masanın insicamını bozduğu için sitem eden muhalifi mi...
İlan edilen hedeflere bakınca, aslında Babacan az bile söylüyor...
Zira Libya'da, Doğu Akdeniz'de, Ermenistan'da, terörle mücadelede işini layıkıyla yerine getiren TSK'nın işleyişine yönelik vesayet önerileri de dahil metin Türkiye'nin rakiplerinin talep ve hedefleriyle dolu.
Mesela ben bir Avrupa devletinin başında olsam, diğerlerini boşverin, sadece yaşanan son enerji krizinde ülkeler için bağımsızlık şartı olduğu anlaşılan nükleer enerjiyle ilgili Türkiye'nin ilk ve tek projesi olan Akkuyu'yu durdurmayı vaat eden bir muhalefeti alnından öperdim.
Hatta madalya bile takardım.
İstikbalini Europa'da arayan Ali Bey'in hayallerine kısa bir süre de olsa çok yaklaşan, Hillary Clinton çak bir beşlik deyince havalara uçan Ahmet Davutoğlu'nu da atlamazdım elbette.

***


ÇOK ŞÜKÜR BUGÜN DE BAŞKALARININ YERİNE UTANDIK
Türkiye günlerdir Bilecik'in Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı isimli bir kadını konuşuyor.
Peki ne yapmış da gündem olmuş bu hanımefendi?
Hiç...



Saçlarını platin sarısına boyatmış.
Ertuğrul Özkök önce davranır diyordum ama Hürriyet'ten Ahmet Hakan yazmış:
"Fakat gerçekten de çok Avrupai bir karizması var Başkan'ın."
Oyuncu Gonca Vuslateri de "Türkiye'yi an itibarıyla ileriye taşıdınız" diyor.
Ne zaman kurtulacağız bu vasatlıktan...

***


YİĞİDİM ASLANIM...
ABD'de Cumhuriyetçilerin adayı kim olacak?
Florida Valisi seçilen Ron DeSantis'in adını ananlar var.



Ama aslanlı posterlerle sahaya çıkan Trump iddialı... "Daha önce hiç olmadığım kadar öfkeli ve kararlıyım. Bu ülkemizi kurtarabilmek için son şansımız" diyor.
Bence 2024'ün favorisi Trump.

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