İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin Yunan işgalinden kurtuluşunun yıldönümünü Tarkan konseriyle kutladı.

Tarkan'a ilgi büyüktü. Kemal Kılıçdaroğlu da oradaydı.

Ne var ki Belediye Başkanı Tunç Soyer, konserde sahneye çıkıp CHP'nin bir çuval propagandasını mahvetti.

9 Eylül'de İzmir sanki Yunan askerinden değil Osmanlı işgalinden kurtarılmış gibi bir konuşma yaptı. Bir Yunan milliyetçisinin kinini aratmayacak şekilde, şehri yakıp yıkan sanki padişahmış gibi geçmişimizdeki yöneticileri eleştirdi...

Sonra da ucuz saray göndermeleriyle konsere gelen hemşerilerine rakibi iktidarı yuhalattı.

Bence de başkanın konuşması hüzünlü bir ezikliğin ve cehaletin göstergesi. Ama bu yaygın bir ruh hâli.

Memlekette Soyer gibi Kurtuluş Savaşı'nın saltanata karşı verildiğini düşünenler var.







Neticede ilkokuldan itibaren, Atatürk'ün ölümünden sonra iktidarı halka sormadan devralan tek parti rejiminin propagandası müfredat olarak önlerine konulmuş insanlar...

Egemenliğin padişahtan alınıp tek parti politbürosuna verilmesini demokrasi sanıyorlar.

Kitaplarını ellerinden düşürmeseler de Sabahattin Ali gibi solcu aydınları AKEPE zihniyetinin öldürdüğüne inanıyorlar.

İşgalcilere, Yunan'a sempati besleyip, asıl tehdit olarak Kurtuluş Savaşı sonrası seçimsiz işbaşına gelen iktidarlara muhalif iç unsurları (Kürtler, dindarlar, Dersimliler, liberaller, komünistler vs.) yıllarca düşman bellemeleri falan da hep bu yüzdendi.

Belki Soyer'in Osmanlı'yı savaşa sokan yöneticileri eleştirmeye hakkı yok mu diye düşünebilirsiniz.

Azıcık cesareti varsa buyursun eleştirsin...

Öyle ya bu durumda da kızması gereken 1908'den itibaren padişahı darbeyle esir alıp memleketi Selanik'ten, Avrupa başkentlerinden yöneten, sonra da savaşı kaybedince Arnavutköy'den Alman denizaltılarıyla kaçan İttihatçılar değil midir?

E onlara sitem ederse de zaten herkesten önce, safının 1908'deki darbecilerin yanı olduğunu ilan eden Meral Akşener tepesine biner.

Zaten Kemal Bey'i sıkıştırmak için bahane arıyor.

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O BU DEĞİL DE TARKAN NİYE PLAYBACK YAPAR?



Tarkan'ın Gündoğdu Meydanı'nda kaç kişi topladığına dair iddialar muhtelif.

Organizatör CHP olduğu için Genel Başkanlarının da katıldığı konser mitinge katılım konusunda abartılı sayılar telaffuz ediyorlar.







Ama görüntülerden anladığımız kadarıyla doluydu. Yüz binlerin şarkılara eşlik ettiği kesin.

Peki Tarkan bir şekilde böyle bir kalabalık toplanmışken niçin playback yaptı?

Tarkan'ı hiç canlı dinlemedim ama playback'le popstar olunmayacağı kesin.

Özel bir durum mu vardı?

Yoksa "Geççek" gibi politik şarkılar yapmaya başlamasının sebebi de bu mu?