Madalyonun bir yüzünde Putin net şekilde Ukrayna krizinin kazananı olarak görünüyor.

Bir defa toprak kazandı, nüfuz alanını genişletti.

Ayrıca Putin'in 600-700 milyar dolar civarında rezervi olduğu söyleniyor. Ambargolara uzun süre dayanabilir. Kriz nedeniyle doğalgaz ve petrol fiyatlarının artması da enerji zengini Rusya'nın garantisi...

Harekât öncesi Çin'le anlaşan, Kazakistan gibi kritik bölgelerde hâkimiyetini pekiştiren Putin, pazar sorununu büyük oranda çözmüş gibi.

Kimilerine göreyse madalyonun öteki yüzünde kazanan ABD.







Trump "Eline yüzüne bulaştırdın" diye Biden yönetimiyle dalga geçse de sürecin ABD'nin uzun vadeli planlarına uygun işlediğini söylüyorlar...

Putin'in ABD'nin tuzağına düştüğünü düşünüyorlar... Washington'un Rusya'yı kışkırtarak Almanya gibi Avrupa'daki büyük doğalgaz müşterilerini elinden aldığını, artık onlara kaya gazı satacağını, dolayısıyla amacın hasıl olduğunu öne sürüyorlar.

Ölme eşeğim ölme...

Kaya gazının maliyeti, çıkarılma esnasındaki çevreye verdiği zarar vs. düşünülünce yakın vadede böyle bir planın işlemesi çok akla yatkın görünmüyor.

Kesin olansa, yazı turaya çıkan madalyonun dik şekilde topraklarına düştüğü Ukrayna'nın her halükârda fena kaybettiği...

Evet, belki Putin'in talepkârlığı karşısında çaresizdiler... Ama medet umdukları Batı'nın derdinin Ukrayna'nın özgürlüğü, bağımsızlığı ve refahı olduğu masalına kendilerini çok fazla kaptırdılar.

Kurtların da değil ayıların cirit attığı bir coğrafyada tiyatrocuların romantizminden medet umdular...

Görüyorsunuz işte, "Turuncu Devrim" günlerinden beri Rusya'yı Ukrayna'ya çekmeye çalışan ABD'nin Başkanı, bunca olan bitene rağmen bölgeye tek bir asker bile göndermeyeceğini söylüyor.

Tıpkı Arap Baharı gazı verdiği ülkelerin halklarını kaosun, terörün ortasında yalnız başına bıraktığı gibi...

Allah mazlum Ukrayna halkının yardımcısı olsun...

Biden'ın desteğiyle iktidarı alıp Türkiye'yi ABD'nin dümen suyunda yönetme hayali kuranlar ve geleceğini bu projede görenler, Ukrayna'dan ders alıp aklını başına toplasın.

***



'AMELE' GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Dün sosyal medyada birkaç ay önce uçak biletinin fotoğrafını paylaşıp altına, "Evet arkadaşlar Türkiye bir amele kaybetti. Ukrayna bir diş hekimi kazandı" diye yazan bir gencin son tweet'i paylaşılıyordu...







Arkadaşımız çabuk pes etmiş olmalı ki, kendisine ulaşıp kurtarmaları ve anavatana getirmeleri için Kiev Büyükelçiliğimize adresini gönderiyordu...

Dert etme kardeşim, arkanda çıktığın kabuğun var...

Nasıl olsa uçak biletin de bizden!

***



KEMAL BEY'E BAKARSANIZ UKRAYNA'YA GİREN PUTİN DEĞİL ERDOĞAN

Ana muhalefetin Ukrayna krizinde ne diyeceği merakla bekleniyordu.

Niye olacak, bunca karamsarlığın içinde biraz tebessüm edebilmek için tabii ki...

Kılıçdaroğlu da sağ olsun, dün Ukrayna savaşından ötürü hükümeti suçlayarak beklentilerimizi boşa çıkarmadı:







"2019'dan bu yana uyarıyorum hükümeti. Bir ülkeye bu kadar bağımlı kalamazsınız. Turist gelmediğinde perişan oluyoruz. Güzel bir ülkede yaşamak varken, beraber yaşamak varken, bütün komşularımızla huzur içinde yaşamak varken böyle bir tabloyu Türkiye hak ediyor mu?"

Acaba, onca provokasyona rağmen geliştirdiği iyi ilişkiler sayesinde bugün hem Moskova'yla hem de Kiev'le ilişkisi olan sayılı liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine bu krizde Kemal Bey ve arkadaşları Türkiye'yi yönetseler tablo ne olurdu?

İnsan hayal etmeye bile korkuyor.