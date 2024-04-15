İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin 2020'de ABD tarafından öldürülmesinin ardından İranlı yetkililerin kendisiyle iletişime geçtiğini anlatan ABD Başkanı Trump, Tahran'ın, ABD üssüne yaptığı misillemeyi önceden haber verdiğini söylemişti.

Tahran "Allah kuru iftiradan saklasın" dese de İran'ın intikam için vurduğu ABD hedeflerinin boşaltılmış olması, saldırıda can kaybı yaşanmaması Trump'ı doğruluyordu.

İran o gün bugündür ABD'den ve İsrail'den gelen açık meydan okumalar, suikastlar, terör eylemleri, askeri saldırılar karşısında gözüne ışık tutulmuş tavşan gibi tepkisiz kaldı. Arada gündem değiştirmek için Barzani'yi falan vurdu.

Ama nereye kadar...







Neticede bir ABD başkanından gelen bu ifşaat, 1979'daki devrimden beri ülkeyi "ABD ile savaştayız" diyerek sıkıyönetimle idare eden rejimi içeride çok zora sokmuştu. Tahran'ın, uğruna halkından fedakarlık istediği "şeytanla savaş" söyleminin foyoları iyice dökülmüş, halktaki "danışıklı dövüş" algısı güçlenmişti.

Bir şeyler yapılmalıydı.

İran'ın dini lideri Hamaney geçtiğimiz gün nihayet podyuma çıktı. Fotoğrafçılar parmağındaki kırmızı yüzüğe fokuslandılar. Basındaki arzuhalcileri de kırmızı yüzüğün kuşkusuz savaş anlamına geldiğini yazdılar. Hamaney'in önünde poz verdiği balistik füzelerin nereye gideceği kesinleşmişti.

Ve Tahran yönetimi gece yarısı, Suriye'de İran toprağını (Büyükelçilik) vuran İsrail'e saldırmaları için dronlarını yola çıkardıklarını dünyaya ilan etti.

Sabaha karşı İsrail'de olmaları bekleniyordu.

Filmin sonunu söylememe gerek var mı?

Ama "İran'a neden inanmıyorsunuz anlamıyoruz" diyen Vatan Partili arkadaşlar kızmasınlar diye Mollaların hakkını teslim edelim. Kimse bu kez Tahran'ın misilleme öncesi Netahyahu'ya telefon açtıklarını falan söyleyemez.

İran'ın dronlarını, füzelerini israil'e ulaşmadan daha Irak'ta Suriye'de, Ürdün'de serçe gibi avlayan ABD Başkanı Biden'ın "Tamam ödeştiniz, bitti" demesi, Netantahu'ya "Bir zafer kazandın bu zaferi al" tavsiyesinde bulunması da tezleri doğruluyor.

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TELEFERİK KURTARMA OPERASYONU ÇOK BAŞARILIYDI

Antalya'da Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde yaşanan faciada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.

Asıl mücadele ise felaketten sonra başladı. Zira havada asılı kalan 24 kabindeki 178 kişi kurtarılmayı bekliyordu. Yere sağ salim inince toprağı öpen Hatice Polat'ın görüntüleri nasıl bir korku yaşadıklarının göstergesi.







Yerden onlarca metre yükseklikte helikopterle gerçekleştirilen bu tahliye operasyonu için cambaz kabiliyeti, soğukkanlılığı gerektiği kesin.

Kurtarma organizasyonunu koordine eden AFAD'ı tebrik ediyoruz.

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OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ OLMASAYDI?

Dün 9 günlük bayram tatili dönüşü yollar ana baba günüydü. Otobanlar, köprüler dolup taştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, dün Osmangazi Köprüsü'nü 117 bin 537 aracın kullandığını ve tüm zamanların rekorunun geçildiğini açıkladı.







Evet, Türkiye'nin görüp göreceği alt yapı yatırımını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Ne gereği var, paramızı asfalta gömüyor" diye eleştirenler, Osmangazi, Çanakkale, Yavuz Sultan Selim köprüleri, İstanbul-İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyulu, köprüler, kara ve denizaltı tünelleri, hızlı trenler, yapılmamış olsaydı acaba bayram trafiğinin ne halde olacağını hiç düşünüyorlar mı?

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SEN MİSİN KORKUTMAYAN!

Deprem ile ilgili uyarılarıyla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan "Ankara, İstanbul, İzmir'de uzun süre deprem yok. Bir kere geldik bu dünyaya, yaşamın keyfini çıkar" demiş.

Sen misin korkutmayan! Adamı günlerdir linç ediyorlar.







Her türlü popülist dalgada sörf yapmaya alışmış hacı yatmazlardan biri de ceza kanunlarına "bu gibi kişileri" içeri atacak maddeler eklenmesi gerektiğini yazmış.

Hatırlıyorsunuzdur pandemi de böylelerdi.

O zaman da ölmeyeceksiniz diyen bilimadamlarını aforoz ediyorlardı.